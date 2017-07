Se registra otro femicidio frustrado

Yamileth del Carmen Espinoza, de 26 años, fue atacada por su expareja en un sitio público de El Viejo. Lester Villarreal, de 30 años, le propinó seis heridas con un arma blanca.

La víctima se encontraba viendo un juego deportivo en la cancha municipal y estaba acompañada de su nueva pareja. El agresor se apareció y le dijo: “Te dije que te iba agarrar”.

Aunque la mujer fue protegida por su acompañante fue imposible detener la serie de lesiones que le propinó en la cabeza, brazo y pierna derecha. Ella se encuentra interna en el Hospital España de Chinandega.

La denuncia

José Mercedes Espinoza, padre de la víctima, interpuso la denuncia en la Policía Nacional.

“Me tomaron las declaraciones y no he sabido nada más. Vine a ver qué había pasado, pero los agentes reguardaban el desfile hípico y no había atención en las oficinas”, expresó.

Hasta finales de junio 37 mujeres fueron víctimas de femicidio en grado de frustración, de acuerdo con el recuento de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), una cifra similar a la reportada el año pasado para el mismo período, cuando hubo 35 delitos de este tipo.