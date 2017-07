Chinandega necesita ambulancias

Cuatro de las nueve ambulancias de los bomberos en Chinandega se encuentran fuera de servicio. Cada mes en este departamento se realizan 100 servicios prehospitalarios y el domingo, cuando se efectuó en Chinandega un desfile hípico, una de las ambulancias se recalentó.

“Nos solicitaron la presencia durante el desfile hípico. Habíamos hecho dos servicios de emergencia y se nos recalentó la ambulancia, hubo un cortocircuito y tenemos cuatro fuera de servicio”, declaró el mayor José Onel Núñez Catín.

Núñez Catín precisó que tienen dos problemas para reparar las unidades: conseguir los repuestos y mano de obra calificada para ver estos desperfectos.

En la Asociación Civil de Bomberos hay dos ambulancias en regular estado y la Cruz Roja filial Chinandega cuenta con tres que pasan la mayor parte del tiempo en el taller.

El subteniente Ilich Hurtado, del puesto de mando de los bomberos voluntarios, detalló que de cuatro ambulancias que posee ese cuartel de socorro, se logró sacar una para ponerla al servicio de la población. Con la recién donada unidad cuentan con dos vehículos en regular estado.

“La reparación fue por la generosidad de dueños de farmacias, comerciantes y población. Nosotros hacemos hasta 18 traslados en fines de semana”, dijo Hurtado, quien aseguró que no cuentan con recursos para reparaciones.

La Cruz Roja de Chinandega posee ambulancias que datan desde el año 1999.

“Viven en constante reparación, son unidades que le han dado cuatro vueltas al velocímetro. Hay una recién sacada del taller, está reparada pero no tiene llantas. Aquí no tenemos esperanza de una donación, porque tenemos entendido que hay filiales que no tienen ninguna”, dijo René Valverde, vocero de la institución.

En una reciente asamblea del personal paramédico local con la ministra de Salud, Sonia Castro, se demandó la adquisición de ambulancias para todos los municipios del departamento.