Naval ha realizado seis rescates en las aguas del Caribe

Seis embarcaciones han estado al borde del hundimiento en las aguas del Caribe nicaragüense en lo que va del año, la rápida intervención de las autoridades navales ha permitido el rescate de al menos 114 personas, de acuerdo con reportes de la Fuerza Naval del Caribe publicados por El Nuevo Diario.

El langostero Miss Johanna Betsey, que hoy cumple 12 días desaparecido, sería la séptima embarcación que ha presentado problemas al navegar y que ha requerido el mayor desplazamiento de medios aéreos, navales y terrestres para realizar los operativos de búsqueda.

40 buzos se integran a búsqueda de desaparecidos en el Caribe

Pese al mal tiempo en las aguas del Caribe nicaragüense las autoridades intensifican la búsqueda del barco. La Fuerza Naval de Nicaragua ha dispuesto de cuatro medios aéreos y 85 marineros se desplazan en lanchas rápidas alrededor de 477 millas náuticas al norte y sur del área de desaparición.

La última señal enviada por la baliza satelital del barco fue emitida a las once de la noche del jueves 29 de junio, a once millas náuticas de Little Corn Island, en el área conocida como El Quiebre.

El Gobierno informó que hay operaciones navales y terrestres desde Bluefields hasta Monkey Point y desde San Juan de Nicaragua hasta Monkey Point. En los trabajos de búsqueda también participan Fuerzas Armadas de Honduras, del Comando Sur de Estados Unidos, Colombia y el servicio de guardacostas de Costa Rica.

La Armada de Colombia detalló ayer que ha dispuesto del buque ARC “20 de Julio” y otras unidades acuáticas para realizar patrullajes marítimos en las islas situadas al norte del departamento de San Andrés.

Hasta ahora solo se ha encontrado en el sector de Monkey Point un barril, una hamaca, una lata de pintura, mecate y nasas (especies de redes) que pertenecen a la embarcación desaparecida, por lo que se presume que el Miss Johana Betsey se hundió.

Eduardo Zeledón, propietario de la embarcación naufragada admitió el domingo que “hay una gran posibilidad de que el barco se haya hundido, pero no puedo asegurarlo mientras no se encuentre a un marino o el barco en sí”.

Desmienten avistamiento de cadáveres

El Ejército de Nicaragua desmintió versiones que indicaban el avistamiento de cadáveres en el sector de Monkey Point donde se encontraron algunas pertenencias del barco el pasado fin de semana.

“Ha circulado una información que nuestro Ejército desmiente categóricamente, los compañeros de la Naval, de la Fuerza Aérea. Han hablado de avistamiento de cadáveres en el sector de Monkey Point. Se procedió a verificar la información resultando ser completamente falsa”, indicó ayer la vicepresidenta Rosario Murillo a través de medios oficialistas.

Algunos rescates en el caribe en 2017

El 3 de febrero de este año un grupo de 19 personas que viajaban en un velero que naufragó a 1.4 kilómetros de Puerto Cabezas, fue rescatado con vida por efectivos de la Fuerza Naval del Caribe.

El 29 de marzo se registró una colisión entre la embarcación de carga y pasajeros Capitán D, de bandera nicaragüense, y la embarcación de carga Jan Caribe, de bandera de Antigua y Barbuda, lo que ocasionó el naufragio de Capitán D en el río Escondido, el cual conecta la ciudad de el Rama con Bluefields. En esa ocasión fueron rescatados 11 tripulantes y 29 pasajeros.

El 15 de abril la Naval rescató a 17 personas, incluidos cuatros menores de edad, de una panga que presentó fallas mecánicas cuando viajaba de Puerto Cabezas a Sandy Bay Tara, en el Caribe Norte.

El 20 de mayo una pequeña embarcación con seis pescadores a bordo se volcó en las aguas en Bilwi, Puerto Cabezas, quienes fueron rescatados por otros pescadores.

17 de junio la Fuerza Naval de los Cayos Miskitos realizó el rescate de la embarcación Pescador I, en la que viajaban 23 marinos y cinco tripulantes.