Joven pide ayuda para operar a su hijo fuera del país

Enmanuel David González Osorio tiene 11 meses de vida, pero 10 los ha pasado en hospitales. Nació con mielingocele (espina bífida), que es un defecto en el que la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento, lo que le provocó un tumor en la parte inferior de la pelvis.

El pequeño, quien solo tiene un riñón, también tiene hidrocefalia, no tiene pelvis y su vejiga se le está saliendo por el estómago, explica su mamá Yessenia Osorio, de 25 años.

Enmanuel es originario de Estelí y permanece internado desde hace dos meses en el hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, de Managua, esperando por una cirugía de extirpación de tumor que le podría salvar la vida.

Pero en Nicaragua los especialistas han indicado a la familia del menor que no puede realizar la cirugía por lo complicado del caso. “Aquí lo único que le pueden hacer es ponerle una válvula en la cabeza, pero para eso se necesita urgentemente extirpar el tumor”, señala la joven madre. La cirugía puede realizarse en países como Cuba, México o Estados Unidos, pero la mamá del pequeño está desempleada, el papá trabaja como repartidor de gas en Estelí y no cuentan con los recursos para cubrir los gastos.

“Por eso le pido al Gobierno que me ayude a sacar a mi niño, a la Presidencia de la República que vea por este caso, el tiempo avanza y el tumor va creciendo y si no se interviene de manera urgente el tumor puede explotar y el niño se me puede morir. He recurrido a varias instituciones pero hasta ahora no hemos tenido respuesta”, explica Yessenia Osorio, mamá de Enmanuel.

Hace un mes la familia había contemplado la posibilidad de realizar la cirugía en el hospital Monte España, pero se descartó porque no tenían los US$6,000 para realizarla y luego se desestimó esa posibilidad porque no hay especialistas que se atrevan a realizarla, cuenta la mamá de Enmanuel.

El mal

El mielomeningocele es un defecto del tubo neural en el cual los huesos de la columna no se forman totalmente. Esto provoca un conducto raquídeo incompleto. La médula espinal y las meninges (los tejidos que cubren la médula espinal) protruyan (sobresalgan) de la espalda del niño.

El mielomeningocele puede afectar a 1 de cada 4,000 bebés, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Quienes deseen ayudar económicamente para los gastos médicos de Enmanuel David González Osorio, pueden contactar a su mamá Yessenia Osorio al teléfono 8848-1204.

Asimismo en el sitio Gofundme hay una colecta para quienes deseen hacer su donativo a través de internet.