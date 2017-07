Declaran culpable a Hubert Silva de homicidio y lesiones imprudentes

El exmánager de beisbol Hubert Silva fue declarado culpable por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes. El fallo lo emitió ayer el juez de Nandaime, Jaime Aguilar

El juez responsabilizó a Silva de causar la muerte de cuatro personas, entre ellos madre e hijos, y dejar con lesiones visibles y permanentes a los sobrevivientes Mario y Neythan Román, padre e vástago de los fallecidos. El accidente ocurrió la tarde del domingo 11 de junio en la carretera Jinotepe-Nandaime.

“Se ha hecho justicia, es lo que esperábamos, fue algo cansado el juicio pero eso era lo que queríamos”, expresó Mario Román, padre y abuelo de los sobrevivientes.

La familia de las víctimas agradeció al Creador con una oración en las afueras del complejo judicial. “Gracias Señor, Padre, que seas tú poniendo en tu Santo Reino y te decimos una vez más gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén”, dijeron los familiares.

En el debate de pena, el fiscal Yasser Guido solicitó al judicial que condenara a Silva a 20 años de prisión. Por cada uno de los fallecidos la Fiscalía pidió la pena máxima de cuatro años de cárcel debido al delito de homicidio imprudente, y por cada sobreviviente solicitó dos años de prisión por las lesiones imprudentes, para totalizar los 20.

Mientras que el abogado defensor pidió la pena mínima por cada uno de los delitos, un año por cada fallecido y uno por cada sobreviviente. El abogado defensor Carlos Chavarría manifestó que esperaba el fallo adverso debido a la “presión social” que existía.

“Yo creo que Hubert fue condenado al siguiente día del accidente”, enfatizó el abogado, quien calificó como “débiles” las pruebas que el juez tomó en cuenta para condenar a su cliente.

Según Chavarría, la pena que se debe imponer al exmánager de beisbol no debería ser mayor a los cinco años.

A pesar de todo Hubert Silva insistió en su inocencia. “Sigo manteniendo mi inocencia, soy inocente, pero el que tenía la última palabra era el juez, pensaba que la sentencia no era tan alta como la están solicitando, las pruebas de la Fiscalía no estuvieron bien argumentadas, así como las causas, nadie quiere matar a nadie, uno viene en la carretera y no sabe lo que va a pasar, esta vez me tocó a mí”, comentó Hubert Silva.

Víctimas

Los fallecidos son Gleidy Junieth Puerto Garay, de 27 años, y sus hijos María Belén Román Puerto, de 4, y Mario Román Puerto, de 2, así como el amigo de la familia Israel Antonio Pérez Vanegas, de 35.

Ayer durante la tercera sesión del juicio oral y público se hicieron presentes los sobrevivientes. Mario Román llegó en silla de ruedas y su hijo Neythan en una camilla, para que el juez viera las condiciones en que quedaron.

También fueron al lugar de la tragedia a reconstruir la escena del accidente. El abogado defensor, Carlos Javier Chavarría, presentó dos testigos: José Alexis Gutiérrez Zambrana, quien afirmó haber presenciado el accidente, y Sergio Manuel Sandoval Carrillo, especialista de la unidad de Avexis (Averías, Explosiones e Incendios) del Instituto de Criminalística.

Gutiérrez Zambrana refirió en su declaración: “Ese día venía del trabajo con mi mamá y mi esposa, manejaba mi carro en la carretera Nandaime-Jinotepe, cuando miramos un carrito de color gris que venía aventajando en la vía, iban varios carros en ese momento, unos minutos después miramos una colisión, bajé de mi carro y estaba el accidente, entonces procedí a auxiliar a uno de los niños que era Neythan, inmediatamente lo llevé en mi carro”.

Según la acusación de la Fiscalía, que recoge el peritaje de la Policía Nacional, la invasión de carril la realizó el vehículo marca Hyundai color blanco, placa GR 8393, el cual era manejado por Silva, mientras que el carro gris placa CZ10382, donde viajaban las víctimas, fue impactado desde el frente en el borde derecho.

Sin embargo, este jueves el perito presentado por la defensa de Hubert Silva afirmó lo contrario. Para demostrar su teoría, las partes se trasladaron hasta el lugar de los hechos junto con el agente de tránsito de la Policía que realizó el peritaje del accidente, con el fin de hacer una reconstrucción del mismo.

En el lugar estaban dos vehículos, uno liviano y otro pesado, para demostrar ante el juez cómo, según la defensa de Silva, se dio el choque.

El abogado defensor estuvo en desacuerdo con la reconstrucción de los hechos por parte de la Policía, pues no le permitieron a su parte hacer una reconstrucción minuciosa del accidente.

La lectura de sentencia se realizará este 20 de julio a las 9:00 de la mañana en el Juzgado Local Único de Nandaime, donde se dará a conocer cuántos años se le darán por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes.