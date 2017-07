Estudiantes y docentes realizan huelga en Masaya

Estudiantes y docentes de la facultad de Informática de la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic),de la sede Masaya, se plantaron en las afueras de la institución para exigir el salario de los maestros y la reanudación de las clases, pues tienen mes y medio en paro.

“Tenemos mes y medio de no recibir clases, y eso es tiempo y dinero perdido, no les han pagado a los profesores y nadie va a trabajar de gratis, y este problema se va a agudizar, vamos a arreciar la protesta”, dijo el profesor Santiago Gaitán.

Según la versión del cuerpo docente, el decano de la facultad Ulasco Meza, les informó que la universidad está en quiebra y que los alumnos están morosos, “eso no es cierto porque nadie hace examen si no han pagado, y si no hacen examen, entonces tienen que pagar una mora”, señaló Gaitán.

Se intentó conocer la versión de Ulasco Meza pero nadie dio razón de él, porque desde el domingo pasado no aparece en la alma mater.

En total son cinco grupos desde primero a quinto año de ingeniería industrial los perjudicados.

“Necesitamos un cambio y pedimos respuestas a las demandas, porque si nosotros pagamos a tiempo, por qué no les pagan a los profesores”, dijo el alumno Gonzalo Latino.

Tanto docentes como alumnos de esta facultad realizaron el plantón para exigir el pago y la reanudación de las clases, porque aseguran que se están atrasando y esto amenaza el año académico.