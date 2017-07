Carreras con alto potencial en negocios

Cuando se habla de profesiones con potencial para los negocios generalmente se piensa en carreras como administración de empresas, ingeniería industrial, contaduría pública y finanzas, mercadeo, marketing y publicidad, y administración turística y hotelera, las cuales se aplican directamente al mundo de las empresas, inversiones y negocios. Sin embargo, para la doctora Wendi Bellanger, vicerrectora de la Universidad Centroamericana (UCA), un verdadero impacto en cualquier aspecto de la sociedad, incluyendo los negocios, solo se logra por medio de una unión interdisciplinaria. Con esto, la doctora quiere dar a entender que para potenciar la productividad de los negocios, no solamente se necesitan de las materias de las carreras antes mencionadas, sino que también se debe ligar a este mundo, disciplinas como psicología, comunicación, derecho, relaciones internacionales, entre otras.

Visión interdisciplinaria

“Se debe procurar desarrollar capacidades más integrales en los estudiantes, y el que conozcan un poco de cada carrera, o la suma de esfuerzos entre varios expertos, es vital para que las empresas sobrevivan y florezcan. Estas capacidades hacen que un estudiante tenga un perfil más completo, y que desarrolle habilidades emprendedoras”, explica Bellanger.

Las capacidades de innovación en las que un estudiante crea nuevas posibilidades de negocio, lo convierte en un ser autónomo para su emprendedurismo, o bien, para desenvolverse con astucia en el plano laboral.

Por mencionar un ejemplo, en la Universidad Centroamericana existe un centro de innovación abierta en donde los empresarios y organizaciones exponen un problema a un grupo de estudiantes de distintas carreras y estos tienen como misión trabajar de forma interdisciplinaria en la búsqueda de soluciones puntuales para ese problema. “Desde estudiantes de filosofía hasta de administración de empresas, con un equipo tan diverso de miradas distintas, se pueden proponer soluciones viables”, manifiesta la vicerrectora.

La experta señala que desde las distintas áreas de trabajo que tienen las empresas, una vez que los jóvenes egresan de sus carreras, estos se van incorporando en las necesidades que requieren cubrir estos negocios. Así, Bellanger refiere que las empresas del país necesitan a empleadores que tengan una visión crítica, que se apropien de la capacidad de análisis del entorno, que puedan diagnosticar los problemas, que desarrollen su capacidad de comunicación de forma fluida y que entiendan la importancia de tener una visón más humanística.

“Desde luego, si una empresa depreda el medioambiente, si no es sostenible; no será una empresa positiva para la sociedad, y es ahí en donde entran en juego carreras como ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería en sistemas, las cuales deben inclinarse por desarrollar la sostenibilidad de una empresa. Con ello, también no se puede obviar el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que es el aspecto que le brinda a las empresas el abrirse a nuevos mercados”, manifiesta Bellanger.

Perfil internacional

Para Mauricio Herdocia, rector de American College, la universidad moderna debe ser formadora de una ciudadanía global, ya que valora que se necesita poner a los estudiantes en línea directa y en conexión con los grandes fenómenos de transformación universal en todos los ámbitos: ambientales, tecnología en materia de innovación, emprendimiento, desarrollo del área científica, cultural y de los mercados internacionales. “Hoy por hoy, el mundo contemporáneo requiere desatar ese enorme potencial para lidiar con una sociedad mundializada, en donde lo nacional tiene que estar inserto en un panorama universal, y esto es lo que reclama precisamente la educación universitaria en estos días”, asegura.

En este sentido, Herdocia considera que las carreras universitarias deberían incluir una dimensión y un perfil internacional en su pensum, a fin de que los jóvenes puedan conectarse desde sus estudios profesionales con las realidades internacionales. “Nuestro mercado ya no es un mercado de un solo país, es un mercado comunitario en donde tenemos que situar a los estudiantes en el conocimiento de la zona de libre comercio centroamericana, de la unión aduanera, de los tratados de inversión, de los mecanismos de facilitación del comercio, por mencionar algunos”, expresa el rector.

Con más de 300 estudiantes en la carrera de relaciones internacionales que imparte American College, Herdocia explica que por ejemplo; el pénsum de estos alumnos tiene un énfasis en comercio internacional y que para ello, se les ha incluido dentro del programa de estudio cómo se encuentra el contexto actual de la Organización Mundial del Comercio, del Subsistema de Integración Económica del SICA, los tratados de libre comercio, los temas de propiedad intelectual y la visión global de cómo se mueve la economía internacional en el ámbito del comercio.

Muy importante, identifica Herdocia, es que la carrera de administración turística y hotelera a nivel nacional necesita ser reconocida por tener un énfasis en la integración regional, porque de algún modo se está hablando de una integración turística: “ya no somos solo Nicaragua como destino, hoy somos un destino regional. Centroamérica se presenta como un solo destino regional al mundo con centros de promoción en Europa y Asia; hoy hablamos de corredores turísticos en Centroamérica como el corredor de los volcanes y corredores culturales, en donde los países ponen su patrimonio al servicio de una ruta integral centroamericana”, expresa.

En los temas de administración de empresas, señala que se necesita que los estudiantes se apropien de fuerte énfasis en los negocios internacionales. A su criterio, el especialista tiene que conocer cómo se pacta, cómo se realizan y cómo se negocian los acuerdos internacionales de una empresa que se conecta con otras entidades corporativas. Por otro lado, el perfil internacional en la carrera de marketing y publicidad se adquiere propiciándole al estudiante una cultura global e instruyéndole en el uso de nuevas estrategias y técnicas de comunicación que permitan proyectar y conformar una imagen corporativa.

Ahora bien, en contabilidad, según visiona Herdocia, el éxito está en ligarla al riesgo financiero, que es lo que va a permitir que aquellos jóvenes que trabajen en un banco, puedan lidiar con casos de convenciones anticorrupción, antilavado de dinero, lucha contra el crimen organizado o narcotráfico. En general, Herdocia concluye indicando que el mundo laboral moderno es el que está dando las pautas para que los perfiles de las carreras puedan reforzarse de forma eficiente.