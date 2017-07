Las nuevas carreras del siglo XXI

Es común decir que el mundo está cambiando aceleradamente y que los desarrollos tecnológicos van más rápido que la capacidad de adaptarse a las nuevas reglas. Esto es más cierto en el caso de la educación.

Los retos del siglo XXI no tienen precedentes históricos, son complejos y no los puede resolver una sola disciplina profesional; por tanto, necesitamos forjar profesionales con una visión multidisciplinaria y global, capaces de aprender constantemente, para poder desempeñarse en un mercado laboral incierto y cambiante. Desde esa perspectiva, si bien se ha mejorado la accesibilidad a la educación superior en Latinoamérica, todavía no se ha mejorado la diversidad y actualización de la oferta académica en campos profesionales emergentes. Si seguimos produciendo más de lo mismo, tendremos un sin número de profesionales con un título universitario frente a un mercado laboral saturado, con salarios bajos y seguiremos experimentando poca efectividad dentro de nuestras organizaciones, gobiernos y empresas.

Las carreras del siglo XXI son campos impulsados por los avances tecnológicos y forjados alrededor de los nuevos retos mundiales, tal es el caso de estos nuevos campos: Mercadeo Digital, Outsourcing, Gerencia de Recursos Naturales, Desarrollo Internacional, Análisis Financiero, Comunicación, Branding, Tecnología Educativa, Desarrollo Turístico, Entretenimiento como Moda y Diseño, Cine, etc. Estas nuevas carreras emergentes tendrán mejor demanda en el mercado laboral y gozarán de mejores salarios.

Aprender haciendo y aprender a emprender

En el caso de los esfuerzos que está realizando la Universidad Americana (UAM) para lograr, no solo adaptarse al acelerado ritmo de cambio tecnológico, sino también contribuir con ello al desarrollo del país, ha adoptado como ejes rectores el Aprender Haciendo y Aprender a Emprender.

La UAM está orientada a la formación no solo de profesionales, sino fundamentalmente de emprendedores, que aplican conocimientos y herramientas de análisis, para formular e implementar proyectos empresariales y modelos de negocios.

En el área de Ciencias Sociales y Económicas, la UAM ofrece cinco carreras en su Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, que van desde la Administración de Empresas con enfoque de liderazgo; Contabilidad y Finanzas, orientada a desarrollar capacidades para hacer crecer los negocios; Economía Empresarial, con énfasis en competitividad y cómo lograr que las empresas crezcan; Marketing y Publicidad, centrada en cómo descifrar y atender las demandas de los consumidores; y Negocios Internacionales, en la búsqueda de la internacionalización de las empresas y el aprovechamiento de los mercados.

Carreras emergentes: una nueva opción

Las carreras emergentes y su importancia son desconocidas por los estudiantes. Así como no existía la carrera de Informática cuando nuestros padres fueron a la universidad, así los campos del futuro probablemente no se están impartiendo todavía y no se ofrecen como una opción al estudiantado.

Ante este contexto, no podemos hacer caso omiso a los cambios actuales porque no podemos darnos el lujo de tener conocimientos y habilidades desfasadas. UAM College lidera la oferta académica en la región con carreras emergentes. Nuestros programas innovadores se distinguen por ofrecer planes de estudio flexibles, multidisciplinarios y contemporáneos. Consecuentemente, nuestros egresados tienen un posicionamiento de aproximadamente 98% en una de cuatro salidas: mercado laboral, emprendimiento propio, negocio familiar o programas de maestría. Los salarios de aquellos en el mercado laboral se perfilan en el más alto rango. Tenemos más de 300 historias de éxito respaldando estas afirmaciones de egresados de las carreras de Natural Resource Management, Strategic Marketing, Global Finance, Global Managemente e International Developmet. ¡Ven y compruébalo!