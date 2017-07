Encuentran el bote salvavidas de Miss Johana Betsey

Eduardo Zeledón, propietario del barco Miss Johana Betsey, desaparecido desde el pasado 29 de junio junto a sus 13 ocupantes, confirmó que entre los objetos recuperados por las autoridades el pasado viernes en las aguas del Caribe nicaragüense se encuentra el bote salvavidas del barco.

“El bote salvavidas fue encontrado por miembros de la Fuerza Naval de Caribe de Nicaragua en el sector conocido como Round Hill”, dijo Zeledón.

El bote salvavidas presentaba algunas grietas y estaba semidestruido en la parte delantera derecha.

Entre las pertenencias encontradas también están un moño de bandas de motor que unos pescadores localizaron a 24 millas al sureste de la barra de Indio Maíz, un enjaretado, un aro salvavidas y un casco protector que encontró una patrulla de la Fuerza Naval.

Todos estos objetos fueron trasladados el pasado viernes a Bluefields y reconocidos por Zeledón.

Los operativos que realiza la Fuerza Naval de Nicaragua en coordinación con países como Costa Rica, Honduras, Colombia, Estados Unidos y ahora Panamá, continúan, informó el Gobierno.

Desde el pasado 11 de julio un grupo de 40 buzos de la empresa Central American Fisheries (CAF) se mantienen acantonados en las aguas de Cayos Perlas y Monkey Point para colaborar con la búsqueda.

La Fuerza Naval de Nicaragua ha dispuesto de cuatro medios aéreos y 85 marineros se desplazan en lanchas rápidas alrededor de 477 millas náuticas al norte y sur del área de desaparición. Hay operaciones navales y terrestres desde Bluefields hasta Monkey Point y desde San Juan de Nicaragua hasta Monkey Point.

18 días de espera

El Miss Johana Betsey zarpó de Bluefields a Corn Island el martes 27 de junio con 13 personas a bordo: cuatro tripulantes y nueve marineros. De Corn Island partió hacia el noreste de los Cayos Perlas el jueves 29 de junio a las nueve de la noche y tenían previsto regresar al amanecer del lunes.

La última señal enviada por la baliza satelital del barco fue emitida a las once de la noche del jueves 29 de junio, a once millas náuticas de Little Corn Island, en el área conocida como El Quiebre.

“Ellos salían a faenar por un período de 20 días, pero en este viaje solo iban a tirar nasa y eso dilataba de tres o cuatro días en ir y regresar a puerto. Solo iban a botar la nasa, dejarla en los bancos de pesca y tenía planeado volver para hacer otro viaje de nasa”, explicó Eduardo Zeledón.

Los familiares de los desaparecidos son atendidos por autoridades del Ministerio de la Familia, la Alcaldía de Bluefields y también reciben atención psicológica, de acuerdo información del Gobierno central.