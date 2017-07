Evenor Taboada, presidente de la Fundación Teletón, afirmó que no han podido entregar las auditorías solicitadas por el Ministerio de Gobernación (Migob) a su organización, en las que se rinden las cuentas de las recaudaciones del Teletón de los últimos tres años.

“Nos impidieron entregar la auditoría. No la pudimos entregar a pesar de que la resolución claramente estipulaba entregar auditorías hasta el día de hoy”, manifestó ayer Taboada, alegando que desde el viernes intentaron entregar los documentos al Migob, pero en las oficinas de dicho ministerio se negaron a recibirlos.

Taboada explicó que el viernes 14 de julio se presentaron con los borradores de la auditoría, para confirmar que cumplían con todos los requisitos, “pero nos dijeron que no les presentáramos borradores, que solamente tenía que estar ya la auditoría firmada”.

El lunes 17 regresaron con la auditoría firmada por los auditores de PriceWaterHouse&Cooper y “allí nos dijeron que no la recibían si no las acompañábamos de los libros contables de los años auditados”, aseveró Taboada. Los representantes de Teletón manifestaron que eso no lo exigía la resolución, pero se presentaron ayer con las copias de dichos libros, del 2014 al 2017.

“Al llegar hoy (ayer) nos dicen que debemos presentar los libros de contabilidad encuadernados, desde el año 2002, y que mientras no los entregáramos, tampoco recibirían la auditoría”, relató Taboada, añadiendo que ante la imposibilidad de entregar los documentos, levantaron actas notariales sobre su asistencia al Migob.

El presidente de Fundación Teletón afirmó desconocer las razones por las que les solicitaron nuevas condiciones y destacó que un cambio de las mismas debía haber implicado una nueva resolución judicial por escrito.

“Me sorprende porque con la mejor buena voluntad cumplimos la orden, a pesar de que nosotros hemos dicho que el Migob no era competente para resolver esa queja, con tal de que ellos supieran que todo estaba en orden, que el pueblo nicaragüense supiera que todo estaba en orden”, dijo Taboada.

Añadió que fue la secretaria quien se negó a recibir los papeles y que al preguntar por el director de registro de organismo sin fines de lucro, Gustavo Adolfo Sirias, les dijeron que no los podría atender porque estaba en seminario. “Les pedimos que nos llamaran para aclarar la situación y no nos llamó nadie”, expresó.

Agregó que en un par de días subirán los documentos íntegros en su sitio web. La resolución del Migob fue emitida el pasado 15 de mayo debido a una queja presentada ante esa autoridad por la Asociación de Padres de Familias con Hijos con Discapacidad “Los Pipitos”.