Ocho estudiantes de la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, destinaron sus vacaciones de verano para vivir durante dos meses en una escuelita de la comunidad Las Pencas, de Ciudad Darío, Matagalpa, sin agua potable, energía eléctrica ni acceso a internet. El objetivo era construir un puente colgante para mejorar la calidad de vida de la comarca y reducir su vulnerabilidad sobre todo en el período lluvioso.

La misión de los estudiantes Carlos Nazario, Megan García, Franklin Forsberg, Peter McGrane, Savannah Washlesky, Emily Reeve, Keelan Rushing y Eric Duarte —en su mayoría de Ingeniería Civil— inició en mayo y concluyó el pasado 15 de julio con la instalación de los cables y pilares del puente ubicado sobre el río Santa Bárbara, que divide a los municipios Ciudad Darío y El Jicaral, León.

Estos jóvenes se inscribieron en el programa Estudiantes de Notre Dame Potenciando el Desarrollo de Ingeniería (NDSEED por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es construir puentes en comunidades vulnerables. En Nicaragua han construido siete, uno cada año y los demás están ubicados en Condega, Estelí y Nueva Segovia.

Además: Cuatro comunidades piden ayuda para perforar un pozo

Las construcciones son parte de una alianza de NDSEED con la organización Puentes para la Prosperidad (B2P, por sus siglas en inglés) que selecciona los lugares donde se realizarán los puentes. Este grupo de universitarios visitó la comunidad en enero pasado para realizar un estudio topográfico y posteriormente el diseño con la asesoría de sus profesores.

En mayo regresaron al país para apoyar en la construcción a cargo del maestro de obra nicaragüense José Polanco, quien trabaja para B2P, misión en la que también se involucraron activamente hombres, mujeres y niños de la comunidad. Todo el trabajo fue manual, no hubo maquinarias y las obras se extendían durante ocho horas al día.

Te interesa: Invierten C$6 millones para agua potable

Convivencia

“Cuando estuvimos ahí mirábamos cómo cruzaban a los enfermos en una hamaca o pasaban de un lado a otro caminando sobre una escalera corriendo el riesgo de caer en el río. Fue impactante y eso nos motivó aún más”, relata Carlos Nazario, estudiante puertorriqueño de Análisis de Negocios.

“La ética de trabajo de la comunidad fue impactante. Ver a señores de 50 o 70 años trabajando todo el día con nosotros. La generosidad también fue increíble. Nos llevaban comida, nos cuidaban, en todo este tiempo fueron prácticamente nuestra familia. Con el proceso de construcción ellos como comunidad crecieron. Al principio las mujeres no llegaban a trabajar al puente porque sus esposos no se lo permitían, al verme trabajar a mí hasta las niñas se animaron a participar”, asegura Megan García, estudiante de Ingeniería Mecánica y originaria de Guatemala.

De interés: UCA y BICU firman convenio de cooperación

La adaptación de los estudiantes ante las condiciones que tenían en la comunidad fue rápida. Se bañaban en el río, salían a Sébaco a comprar provisiones una vez por semana, tiempo que aprovechaban para comunicarse con sus familiares debido a que en la comunidad es difícil el acceso a señal telefónica.

Costoso proyecto

El puente de la comunidad Las Pencas tiene un costo de US$50,000 que fueron asumidos por B2P, la Alcaldía de Ciudad Darío también asumió un porcentaje. Los costos de viaje y estadía de los ocho estudiantes ascendieron a US$60,000.

Lea más: Avanza construcción de puente Panaloya

El nuevo puente beneficia a cinco comunidades de Ciudad Darío que para salir a la cabecera municipal necesariamente deben atravesar el río. El puente estará listo en 15 días, aún le falta la pasarela de madera, expresó José Polanco, maestro de obra de B2P.

“Ahora que prácticamente ya tenemos el puente que siempre quisimos, esperamos que más obras de progreso como el agua potable y la energía eléctrica lleguen a Las Pencas porque ya no nos pueden poner de excusas que no se pueden traer los materiales”, comenta Darvin Orozco, un joven de 18 años habitante de la comunidad.

Lecciones

Esta experiencia marcó la vida de los ocho estudiantes. Lo más significativo para Megan García fue unir a la comunidad en un mismo fin. “Nuestro objetivo no era construir el puente solos, sino que la comunidad también se involucrara, que se dieran cuenta que son capaces de hacer estas cosas”, afirma.

Carlos Nazario dice haberse dado cuenta que “la vida no es justa con muchas personas y esta experiencia me hizo ver cuán bendecidos somos. Sin embargo, la gente no puede esperar que otros lleguen a resolver sus propios problemas, la pregunta que cada quien debe hacerse es qué puede hacer y empezar a trabajar en eso”.

“Haber hecho este puente valió la pena, fue una gran forma de ayudar a la infraestructura y la seguridad de una comunidad, pero también una gran manera de mostrar a los jóvenes de la comunidad que cosas asombrosas pueden suceder cuando un pequeño grupo de personas apasionadas trabajan juntas”, concluye Nazario.