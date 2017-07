El presidente Daniel Ortega hizo un llamado para encontrar una salida a la crisis política que experimenta Venezuela a través del diálogo.

Ortega presidió ayer el acto central del 38 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Expresó que se deben de unir esfuerzos e ideas, no tratando de imponerlas, al tiempo que envió un saludo al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“En este día cuando siguen repitiéndose las amenazas que hemos conocido a lo largo de la historia contra aquellos pueblos que tratan de construir su propio camino, qué le podemos decir a los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, qué le podemos decir al presidente Nicolás (Maduro), qué le decimos a ese pueblo heroico y valiente del pueblo de (Hugo) Chávez, del pueblo de Bolívar. Estamos con ustedes”, manifestó Ortega.

A renglón seguido mencionó que “el gobierno de Nicolás fue electo por el pueblo venezolano, no fue electo en otro país, las votaciones en las que se eligieron a Chávez y a Maduro se realizaron en Venezuela, no se realizaron en otro país; y deberían de cuidarse estos países que quieren controlarle a Venezuela cómo desarrollar su proceso institucional, lo que no quieras para ti, no lo quieras para otros, hay que respetar y hay que ser promotores de la paz”, dijo Ortega.

Venezuela, desde hace casi tres meses, experimenta una fuerte crisis política y social que ha generado enfrentamientos entre opositores al gobernante Nicolás Maduro y la policía que han dejado más de 90 personas fallecidas.

Pide respeto a Estados Unidos

Así mismo, el domingo pasado en el país caribeño se desarrolló una consulta popular para rechazar o aprobar la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, solicitada por el presidente Maduro. En dicho proceso al menos 7.5 millones de venezolanos expresaron su rechazo a la idea planteada por el Gobierno, sin embargo Maduro ha decidido continuarlo y de hecho el proceso electoral para instalar la Constituyente fue convocado para el próximo 30 de julio, algo que ha sido criticado tanto por la oposición venezolana, como por la comunidad internacional.

Precisamente la más reciente crítica a este proceso fue externada el lunes pasado por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con implementar fuertes sanciones económicas contra Venezuela, si su homólogo Maduro continuaba con la idea de instalar la Asamblea Constituyente.

“Estados Unidos no estará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fueres y prontas acciones económicas”, señaló Trump a través de un comunicado.

Al respecto Ortega señaló que “las amenazas que lanza el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, de tomar algunas sanciones, eso no lleva a ningún lado”, expresó Ortega.

Además agregó que «el camino (para solucionar la crisis venezolana) no es la fuerza, no es la amenaza, sino que el camino es el respeto a las naciones por pequeñas que sean y promover el diálogo y el entendimiento”, dijo Ortega.

El acto de celebración, que inició un poco después de las 3 de la tarde y que concluyó a las 6 p.m., contó con representantes de los poderes del Estado, del Ejército, Policía y cuerpo diplomático acreditado en el país.

Así mismo a la celebración también asistieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; además la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), June Soomer; la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el titular de Consejo Nacional de la República Árabe Saharaui, Jatri Adouh.

Entregan reconocimientos

En el acto de celebración del 38 aniversario de la revolución también se distinguió con la orden Augusto Sandino, en el grado de “Batalla de San Jacinto”, al independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, quien pasó más de 36 años en la cárcel de Estados Unidos por impulsar acciones en pro de la independencia de la isla.

De igual manera los periodistas mexicanos Pedro Talavera y Edgar Hernández, realizadores del documental la Ofensiva Final que narra los últimos días de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, recibieron la orden de independencia cultural “Rubén Darío”.