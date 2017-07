Gobierno de Nicaragua lamenta la muerte del escritor Carlos Aguirre

El gobierno de Nicaragua anunció la muerte el escritor, músico, profesor y biólogo nicaragüense Carlos Aguirre Marín, quién falleció ayer en el hospital Solidaridad de Managua, a consecuencia de una complicación respiratoria.

“Era un especialista en temas de la tradición y la cultura y el patrimonio natural en el rio San Juan y creador del popular tema, Corrido al Río San Juan. Queremos dar nuestro más sentidas condolencias a la familia”, detalló Rosario Murillo, vicepresidenta de la república en su informe de este medio día.

Según Murillo el cuerpo de Carlos Aguirre será trasladado a San Carlos, Río San Juan para darle cristiana sepultura.

Carlos Aguirre, escribió el libro “San Carlos de mis recuerdos", una obra que refleja parte de la historia y la cultura del municipio de San Carlos, Río San Juan a mediados del siglo XX.

“Cuando niño me encantaba indagar con los mayores acerca de sus vivencias, y aunque me encontré con buenos narradores, siempre sentí que les hizo falta escribir sobre ellos, y me propuse escribir lo que yo recordara de lo que vivió mi generación para compartirlo con las nuevas”, expresó Carlos Aguirre en una entrevista a El Nuevo Diario el año pasado.

El popular escritor pinolero nació el 17 de agosto de 1943, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, y era hijo del comerciante Antonio Aguirre y la maestra rural Luisa Amanda Marín.

Carlos Aguirre Marín escribió varios libros como Estampas de la Flora y Fauna Rio Sanjuaneña, San Carlos de Mis Recuerdos, Cuentos Riosanjuaneños y Tres Sencillas Historias de Amor.