Irán insta a jóvenes nicaragüenses a que estudien en sus universidades

Saeid Zare, embajador de la República de Irán, visitó la mañana de éste sábado la Universidad Humanista, UNEH, ubicada en la ciudad de Jinotepe Carazo.

La visita del funcionario tiene como propósito, presentar la cultura, religión, vestimenta, artesanía y cinematografía, de este país a la comunidad estudiantil.

Más de 500 estudiantes estuvieron presentes en dicha actividad, donde también se presentó la película "La Separación", ganadora de un Oscar en el año 2012, nominada a la mejor película extranjera, convirtiéndose en la primera película Iraní en ganar el premio.

"Queremos intercambiar nuestra cultura, nuestros conocimientos, queremos que los alumnos visiten nuestro país, al igual que los maestros y viceversa y que sepan que no somos un país donde existe la guerra y el terrorismo, lo único que compartimos con los países árabes, es la religión, me extrañé cuando me dijeron que visitaría una universidad fuera de Managua, pero estoy muy contento al ver la presencia de los alumnos", dijo Zare.

En su discurso hacia los estudiantes, Saeid Zare, comunicó que existen 80 millones de habitantes en la República Islámica de Irán y cinco millones de estudiantes en 2,700 universidades.

El Primer consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Parviz Manzouri, también hizo presencia en dicha universidad.

Según el Rector de UNEH, Fanor Avendaño, con este tipo de actividades se buscan becas para que los alumnos de la Universidad puedan ir a estudiar a este país y que los maestros también se formen en una nueva cultura.

"Tenemos lazos muy buenos con nuestros hermanos iraníes, han traído muchos beneficio a nuestro país, en educación es una gran felicidad la que sentimos, ya que pronto estaremos viendo a nuestros alumnos y maestros viajando a Irán, a poner en alto nuestro país, así también esperamos con los brazos abiertos a los maestros y alumnos de Irán", detalló el director de la universidad Humanista.