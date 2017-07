La gesta estudiantil de los mártires del 23 de julio de 1959 en León llega a su 58 aniversario. La nueva generación de universitarios y pueblo en general a través de una serie de actividades recordará con admiración la valentía de muchas personas, entre ellos cuatro fallecidos y al menos 100 heridos por la represión de la Guardia Somocista.

En memoria y reconocimiento a este momento histórico, autoridades nacionales declararon el 23 de julio como el Día Nacional del Estudiante Nicaragüense a partir de 1984. Los nombres de los héroes Erick Ramírez, Sergio Saldaña, José Rubí y Mauricio Martínez se encuentran plasmados en los murales de los recintos universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), León.

Gonzalo Alvarado Aceituno, exdocente de la UNAN-León y sobreviviente de la masacre del 23 de julio, orgulloso de haber participado de la protesta estudiantil en horas de la tarde del 23 de julio de 1959, expresó que además de ser el desfile tradicional de los pelones, se escucharon discursos que se caracterizaron por el reclamo de libertad y justicia social para nuestro pueblo, en repudio a la masacre ocurrida en El Chaparral.

“Los tiempos cambian y las diferentes generaciones ponen su aporte para el desarrollo de su país, para ese tiempo que todavía no existían ni los celulares, hicimos bastante porque nos revelamos al somocismo, queríamos cambiar las cosas y lograr algo”, dijo Alvarado de 77 años.

Alvarado recuerda que a sus 19 años ondeaba una bandera y encabezaba la marcha estudiantil del 23 de julio, cuando fueron atacados con balas.

“Me amputaron mi pierna izquierda y perdí la movilidad de la mano derecha, ambas lesiones ocasionadas por las balas, además de una leve lesión en la espalda por el resbalón de otra bala”, detalló Alvarado, quien actualmente se encuentra jubilado y goza del aprecio de centenares de exalumnos que hoy en día son profesionales en el campo jurídico.

Carlos Ricardo Reyes, presidente del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), adscrito a la UNAN-León, resaltó el compromiso de los universitarios, de recordar a los héroes y sobrevivientes de la masacre del 23 de julio.

“Siempre estaremos orgullosos de la gesta histórica de nuestros hermanos que cayeron ese 23 de julio, de la generación de universitarios que en 1959 enfrentó el poder y desafió cívicamente a la dictadura de turno”, señaló Reyes, quien enumeró distintas actividades conmemorativas que cuentan con el respaldo de otras organizaciones e instituciones.

El rector de UNAN-León, Octavio Guevara, resaltó que desde 1979 el CUUN organiza las actividades conmemorativas del 23 de julio y que la comunidad universitaria se suma para recordar la memoria y el legado de los héroes que cayeron víctima de la opresión.

“La nueva generación debe conocer los hechos históricos que marcaron la vida de muchas personas, la lucha de los universitarios fue vital para el triunfo de la Revolución, nadie quiere volver a vivir una dictadura, se luchó por la paz, la libertad y la democracia”, afirmó el rector Guevara.

Programa del 23 de julio

El domingo 23 de julio a las 5:00 a.m., se llevará a cabo una Diana Universitaria; a las 7:00 a.m., el recibimiento de Antorcha Universitaria y guardia de honor en el Monolito de los Héroes y Mártires; a las 10:00 a.m., competencia deportiva interuniversitaria en el Campus Médico; a esta misma hora se llevará a cabo la Feria de Emprendedores en la Plazoleta del Paraninfo.

A la 1:00 p.m., encuentro con líderes universitarios en el Auditorio Ruiz Ayesta; a las 4:00 p.m., acto oficial del 23 de julio de 1959 en la Avenida 23 de julio, seguido del intercambio universitario con el Ejército Nacional de Nicaragua y a las 5:00 p.m., marcha al cementerio de Guadalupe.