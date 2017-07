Más de 60,000 peregrinos de diferentes departamentos y países centroamericanos visitaron el Santuario del Divino Niño ubicado en Fuente Pura, Jinotega. Muchos marcharon descalzos para pagar promesa y milagros concebidos por el Divino Niño.

Desde las cinco de la mañana los católicos se preparaban para caminar más de 14 kilómetros hasta el Santuario del Divino Niño, en donde escucharon la eucaristía oficiada por el obispo de Matagalpa monseñor Rolando José Álvarez Lagos.

El guía espiritual del pueblo católico de la diócesis de Matagalpa, hizo un llamado a los peregrinos y a las personas que seguían la misa por la radio y la televisión, a convertirse en apóstolos y misioneros de la misericordia, agregó que no hay que descartar a nadie, porque Dios no es para descarta a nadie, no es un Dios solo del presente, sino que también es de futuro y tiene preparado un camino para cada uno.

Antes de la eucaristía, muchas personas pasaron a dar testimonios de los milagros hechos por el Divino Niño, donde relataban como sus hijos y familiares habían sido sanados de enfermedades, que la farmacéutica y medicina no habían podido sanar.

Durante la 22 peregrinación, la Policía Nacional desplegó a todos los agentes para garantizar la seguridad de los devotos, lo mismo que los bomberos y la Cruz Roja, los que estuvieron atentos a darle la atención primaria para las personas que lo necesitaran y trasladarlas a buscar atención médica.