Seis hijos, tres mujeres y tres varones, entre las edades de 5 y 22 años, deja en orfandad Eliza Saiman, de 38 años, quien fue asesinada de una estocada en el pecho presuntamente por su excónyuge Ermejildo Hamson, de 42, en su casa de habitación. El hecho ocurrió la tarde del lunes en el barrio Punta Fría, en Bilwi, Caribe Norte.

Maritza Bustillo, cuñada de la víctima, relató que vivía recibiendo amenazas de muerte constante de su excónyuge. Por eso abandonó su comunidad y en busca de su seguridad se mudó al sector urbano de Bilwi, donde finalmente recibió la estocada mortal.

“Mi cuñada me decía que no quería nada con su pareja sentimental debido a que él la venía amenazando de muerte meses atrás, es por eso que ella se había trasladado de la comunidad Sisin a la ciudad de Bilwi; no obstante, él la seguía molestando y al momento del hecho él se encontraba en sus cinco sentidos sin alcohol”, relató Bustillo, tras pedir a la Policía que trabajen hasta capturar al agresor, para que le caiga todo el peso de ley.

De acuerdo con el Movimiento de Mujeres Nidia White, vecinos del lugar de los hechos escucharon un grito, por lo que acudieron a la vivienda, encontrando al hombre en el camino con un cuchillo ensangrentado, a quien pidieron que no se moviera, a lo cual este respondió que no había hecho nada y que solo la había cortado.

El Movimiento de Mujeres Nidia White condenó el hecho y pidió a la Policía trabajar hasta capturar el femicida: “Como organización que aportamos en la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el Caribe Norte de Nicaragua, nos unimos en solidaridad con la familia doliente en el caso de femicidio de Eliza Saiman”.

El comunicado agrega que “como organización repudiamos este hecho grave y triste que enluta una vez más a las familias caribeñas, delito que viene afectando en Nicaragua debido al machismo”.

La jefatura policial regional, a cargo del comisionado mayor Oswaldo Pérez Woo, aún no se ha pronunciado sobre las investigaciones realizadas en el caso.

El cuerpo de la víctima fue trasladado la madrugada de ayer hacia la comunidad Sisin, de donde era originaria.

En lo que va del año se contabilizan al menos 28 mujeres asesinadas, según el observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. La organización también reporta que 41 casos han quedado en grado de frustración.