Natasha Nicole Reyes Ruiz, de cuatro años, falleció la mañana de ayer en un hospital en Managua, tras ser operada de apendicitis y hoy su familia ha demandado una investigación, pues sospechan de negligencia médica.

La familia de la niña, habitante del barrio Villa Libertad, dijo que el caso ocurrió en el Hospital Monte España, donde personal de recepción indicó que no atenderían a los periodistas para responder al tema.

Heysel Ruiz, mamá de la niña, explicó que su hija presentó un fuerte dolor de estómago la tarde del lunes y a eso de las 6:00 p.m. decidieron llevarla al Hospital Monte España, donde Edgar Reyes, su esposo, es asegurado.

A las 2:00 a.m. de ayer la niña fue ingresada al quirófano para ser operada de apendicitis. Documentos de ese centro médico en poder de los familiares de la niña detallan que la operación no tuvo complicaciones. El problema vino después, por lo que fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Ya me estaba poniendo la gabacha para irla a sacar (después de la cirugía de apendicitis), pero alguien salió y me dijo que la niña se había complicado por un medicamento que le dieron. Luego un doctor salió y me dijo que yo había dicho que la niña no era alérgica a ningún antibiótico, algo que es cierto porque a la niña ya le habíamos dado y nunca pasó nada. Pero el doctor me dijo que la niña se había complicado, que le tuvieron que canalizar y entubar porque no podía respirar por sí sola. Cuando la pude ver eran como las ocho de la mañana y ya estaba muerta”, relató entre lágrimas la mamá de la menor.

En el acta defunción se detalla que la niña sufrió un shock anafiláctico (choque alérgico) producto de una reacción adversa medicamentosa, sin embargo en el acta no se detalla qué tipo de medicamentos se le suministró a la menor.

HOSPITAL CONTACTA A FAMILIA

Heysel Ruiz, mamá de la menor, recibió un mensaje desde la cuenta en Facebook del hospital que dice: “Mi más sentido pésame por el fallecimiento de su hija. Sí me gustaría saber lo que usted vio y percibió de negligencia de parte de los médicos que atendieron a su hija. Por favor, si es tan amable me podría facilitar esa información. Se lo agradecería”.

La familia aún no decide si tomará medidas legales contra el hospital, pero sí quieren una investigación a nivel interna en el caso de la menor.

“¿Cómo es posible que me contacten por Facebook? Lo que queremos es que den la cara y se investigue bien qué fue lo que pasó, porque está claro que ni ellos saben bien qué sucedió. Mi niña no era alérgica a ningún antibiótico y no sé qué me le dieron que me le la haya podido matar”, expresó la mamá.

Carmen Castillo, abuela de Natasha, recordó a su nieta como una niña dulce, alegre y amante de la escuela. La menor cursaba primer nivel en un colegio capitalino. “Nuestra familia está destrozada y merecemos una explicación”, dijo.

Natasha Nicole Reyes Ruiz sería enterrada a las tres de la tarde de hoy en el cementerio Milagro de Dios.