El mejor profesor de Nicaragua vendía cajetas en su niñez

El mejor profesor de secundaria en Nicaragua es de Chontales y apenas tiene 30 años. Alexander Zosa Cano es un muchacho de origen humilde, quien desde temprana edad tuvo que vender cajetas para apoyar a su mamá y a sus hermanos y anoche fue recibido como un héroe en Juigalpa.

Con el proyecto “Comunicarnos bien hoy no es una tarea pendiente”, es que el profesor del Instituto Nacional de Chontales (Inach), Zosa Cano obtuvo el primer lugar como maestro de secundaria a nivel nacional, de acuerdo con un concurso del Ministerio de Educación (Mined).

Zosa Cano, de 30 años, originario del municipio de Santo Domingo, es quien desde los 15 años da clases, es el hijo mayor de la exmaestra rural Dinora Cano, quien sola tuvo que criar a sus 6 hijos (3 varones y e igual cantidad de mujeres).

El maestro contó que a raíz del fallecimiento de su abuela materna, cuando él tenía 12 años, se trasladó con su familia a vivir a Juigalpa, donde vendía cajetas de leche, piñonate, coco, manjar, pioquinto, que hacia su mamá para ayudarle un poco con los gastos de la casa.

“Anduvimos rodando por donde quiera, alquilando. En mi tiempo de niñez me dediqué al comercio infantil, a vender cajeta de leche, de coco, manjar, pioquinto, piñonate, porque mi mamá no consiguió trabajo como maestra rural”, recordó Zosa Cano.

El gran consejo de su mamá, dice, fue que estudiara para ser en la vida.

“Por eso si a mí me piden un consejo a la juventud, es ese: estudiar, que sigan estudiando. Mi mamá con su esfuerzo lavaba, planchaba, cocinaba para mantenernos” dijo el docente.

“Yo he estudiado por todos los centros de educación, no fui un alumno sobresaliente en mi época como estudiante, por eso yo confío en los alumnos que no tienen nota sobresaliente. Creo que ser perspicaz, estar constante en las cosas, es lo que lo llevan al éxito a uno”, consideró Zosa Cano.

Pero Chontales no solo tiene al mejor maestro de secundaria de Nicaragua, sino que también a la segunda mejor profesora, Elba Medrano, también del Inach.

Además, el Inach, de Juigalpa, por segundo año consecutivo pone al mejor maestro de secundaria en Nicaragua, pues en 2016 el reconocimiento fue para José Adán Duarte.

“Para nosotros ganar fue de mucho orgullo, era un reto para mi persona ganar”, sostuvo Zosa Cano, quien explicó que el proyecto que presentó y que gano fue de varias noches de trabajo.

El proyecto “Comunicarnos bien hoy no es una tarea pendiente”, utiliza 2 aplicaciones que son gratuitas para la enseñanza.

"Los muchachos desde sus teléfonos, tablet o computadora, desde sus casas, pueden descargar una aplicación en google drive y allí trabajamos en línea con los muchachos”, precisó.