El grupo venezolano Los Guaraguao expresó en Nicaragua su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Llegaron a Managua para interpretar viejas canciones de protesta, entre ellas “Que vivan los estudiantes”, “Casas de cartón” y “Perdóneme tío Juan”. A su primera presentación, en el Teatro Nacional Rubén Darío, asistió un público de todas las edades portando banderas azul y blanco.

Los Guaraguao son Eduardo Martínez (vocalista), Saúl Morales (guitarra), Jesús Cordero (bajo) y José Manuel Guerra (batería).

Martínez conversó con El Nuevo Diario sobre la crisis que vive Venezuela.

¿Ustedes apoyan la Constituyente que promueve el gobierno venezolano?

Claro que sí. ¿Cuál es el miedo a la Constituyente? La mayoría de los venezolanos descubrió que la Constituyente forma parte de la evolución democrática del país. La sociedad ha evolucionado tanto que en la Constitución que se hizo en 1999 no están reflejados los cambios previstos, por ejemplo, establecer las misiones con rango constitucional, el derecho que tienen los pensionados y las condiciones de comercialización del petróleo. Hay que darles rango constitucional.





Otros países ya han opinado sobre la situación de Venezuela y han tomado medidas. ¿Qué opina?

Uno ve como sorpresa que la Unión Europea se pronuncia contra la Constituyente, como si tuvieran algo que ver. Países, presidentes, expresidentes y organizaciones que dicen, en el caso del Departamento de Estado de Estados Unidos: Si ustedes no eliminan ese proceso de la Constituyente, vamos a aplicar medidas económicas. ¿Qué tiene que ver? Acaso esa Constituyente puede ir en contra de los intereses de EE. UU. La Constituyente se ha convertido en más que un proceso revolucionario, porque estamos en la boca de todo mundo. El actuar de algunos países son las medidas de presión.



¿De qué forma ustedes están apoyando el sí a la Constituyente?

Hicimos una canción titulada “Pa’ la calle’ y la dejamos a la gente. Es un tema que llama a la gente a integrarse.



Como venezolanos, ¿qué esperan de los países aliados del gobierno?

Chávez quizás cometió algunos errores, como todo ser humano, pero nunca tuvo que dudar de lo que quería. Esa política que hizo, que a través del comandante (Hugo) Chávez se sigue haciendo, de ayuda a los otros países, no lo hace simple y llanamente como una dádiva, porque eso es lo que venden, sino es parte de la integración de lo que todos debemos pensar, no vernos como enemigos sino como hermanos. Yo creo que el gobierno venezolano ha hecho de eso una buena política y los frutos los tenemos, un ejemplo es que en la OEA (Organización de Estados Americanos) y la ONU (Organización de Naciones Unidas) cuando quieren aplicarles alguna sanción, los primeros que salen a defender la patria de (Simón) Bolívar son nuestros países aliados. Nicaragua siempre ha estado al frente de la defensa porque es razonable, no lo está haciendo porque los cancilleres de Nicaragua son cabezas calientes o rabiosos, sino porque tienen razón. En el momento que Venezuela deje la razón, ningún otro país querrá apoyar.

En octubre, su grupo cumple 45 años. ¿Tienen el mismo sentimiento siempre en el escenario? ¿Qué les falta hacer?

Las canciones que interpretamos nos han convencido más y nos han unido, eso determina que el trabajo que estamos haciendo a través del canto es digno y todos compartimos la misma idea, y eso le ha brindado solidez al grupo por 45 años. Todavía nos sentimos como niños cantando, y que el público nos reciba nos da mucha emoción.

Candidata a la Constituyente acusa a la oposición de armar a menores

La candidata número uno por Cumaná (Sucre), la diputada Tania Díaz, aspira a ocupar una curul de las 545 que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se escogerá hoy en Venezuela. Ella se separó del actual Parlamento para incorporarse a la propuesta de reforma que impulsa el presidente Nicolás Maduro, porque cree que es la solución a “conquistar la paz y abrir espacios de diálogo”.

“Lo que va a pasar en Venezuela es que se va a establecer la ANC, van a converger todos los sectores y vamos a establecer un camino pacífico”, argumenta Díaz en entrevista con El Nuevo Diario. Le preguntamos si la Constituyente puede resolver los problemas económicos y políticos que enfrenta Venezuela.

“Claro”, respondió, “vamos a buscar la solución entre hermanos venezolanos sin la imposición de ninguna potencia extranjera, sin imposición de ninguno de los poderes fácticos internacionales. Vamos a resolver los problemas entre los venezolanos porque la Constituyente tiene tres opciones: transformar el Estado, reformar la Constitución y te permite redactar leyes constitucionales para modificar las cosas que tengamos que modificar”. Según Díaz, las dificultades económicas que enfrenta Venezuela son consecuencias de un bloqueo de parte de “poderes fácticos”.

La candidata a la ANC aclara que la Constituyente no disuelve la actual Asamblea Nacional, y relata que en 1999, cuando hubo un referéndum popular impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez, en el mismo Palacio Legislativo había dos salones: en uno el activo Congreso de la República y en el otro la Asamblea Nacional Constituyente. “Fue una cosa democrática y hermosa”, asegura.

Sobre el centenar de muertes que han ocurrido en las protestas, la candidata oficialista justifica que ha habido un engaño a la opinión pública internacional sobre las condiciones de los fallecidos. Afirma que se ha realizado una investigación con el Ministerio de Comunicación, en la que se han conseguido pruebas que implican a diputados opositores de la Asamblea Nacional, “quienes han ido a sectores populares a contratar a menores de edad para entregarles armas de fabricación casera”.

“La muerte de esos jóvenes está siendo instigada por los factores políticos de la derecha, la mayoría de las muertes alrededor de las manifestaciones; hay gente que ha muerto y ni siquiera estaban participando en las manifestaciones, por ejemplo, el caso de una señora que murió porque le lanzaron una botella de agua congelada desde el balcón de un edificio”, refuta Díaz, quien considera que con la ANC se debe crear “una comisión de la verdad” para aclarar las defunciones.

Al consultarle su opinión sobre los excesos de violencia de parte de los cuerpos de seguridad del Estado, tal como se aprecia en diferentes videos, declaró: “La política del gobierno venezolano es que salgan con armas dispersivas, mientras la oposición les pone a menores de edad armas letales; y cuando ha habido algún exceso, esos funcionarios están en prisión”.

Díaz critica a “la derecha venezolana por su ambición de poder, lo único que quieren es que Nicolás Maduro deje el poder”, advirtiendo que “el liderazgo político de la revolución no va a entregar el poder a menos que se lo ganen democráticamente”.