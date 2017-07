Cuatro años atrás Yunaisy García Cuesta, quien fue presentadora de un canal nacional, decidió dar un paso decisivo en su carrera al mudarse a los Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades para su crecimiento profesional como periodista.

En su primer año trabajó como cajera en dos tiendas para costear algunos de sus gastos y sus clases de inglés, mientras una tía materna le brindaba alojamiento. Durante ese año perfeccionó su inglés y postuló a una plaza como escritora en un canal local de California. Luego de trabajar en este puesto por un tiempo fue escalando y ahora se desempeña como productora de contenido para Telemundo 48.

Recientemente ella y su equipo del noticiero Telemundo 48 Primera Edición obtuvieron un Emmy por producir el mejor telediario o noticiero matutino en Español en la bahía de California.

De origen cubano- nicaragüense, Yunaisy tiene lazos muy fuertes con su familia paterna radicada en la isla, con quien vivió durante los primeros 8 años de su infancia, para luego mudarse a Nicaragua, donde radicó 22 años hasta su traslado en 2013 a los Estados Unidos.

¿Cuánto tiempo trabajaste aquí en Nicaragua?

Trabajé como pasante en el área de Economía del diario La Prensa, también hice pasantías en Radio La Primerísima, fue una experiencia maravillosa; y en el último año de la carrera comencé como pasante en canal 2 y a los seis meses de pasantía me contrataron como reportera. Al poco tiempo también me dieron la oportunidad de presentar el noticiero, lo hice durante cinco años.

Yo tuve la oportunidad de especializarme en Economía, pero la misma necesidad del día a día, y que el personal no era tan grande también me permitió cubrir otros temas.

¿Por qué decidiste irte de Nicaragua?

Salí de Nicaragua buscando mejores oportunidades, mejores espacios dónde desarrollarme como profesional y aunque no ha sido fácil, gracias a Dios lo estoy logrando.

¿Cómo venciste las barreras del idioma o la discriminación?

Discriminación se vive en todas partes, con ciertas habilidades uno puede desempeñarse mejor en cualquier parte del mundo… Obviamente el idioma es una barrera. Cuando emigré a Estados Unidos no era 100% bilingüe, entendía el idioma, entendía el inglés y tenía vocabulario, pero como nunca lo practicaba, no me salía muy bien.

Y lo que yo hice cuando vine fue estudiar inglés porque tenía conocimiento pero no era fluido, y me dediqué a mejorar lo que ya sabía porque esa era mi herramienta número uno para salir adelante en este país.

Al año de estar aquí en Estados Unidos apliqué a una plaza, yo creo que fue obra divina, a los tres días de haber enviado por correo mi currículo me llamaron diciéndome que había una posición abierta y que si me interesaba. ¡Yo no me lo podía creer! Me hicieron una prueba, el puesto era de escritora para el noticiero local en el área de la bahía. Hice la prueba y me dejaron.

¿A qué te dedicaste antes de ser contratada por el canal local de California para Telemundo?

Yo tenía dos trabajos, trabajaba de cajera en dos tiendas distintas. Yo me vine a San Francisco porque vive una tía mía que me abrió las puertas de su casa. Cuando yo planeaba venirme para Estados Unidos le comenté a ella y ella me dijo: “Las puertas de mi casa están abiertas”. Viví un año en un lugar donde no me faltaba ni techo ni alimento.

Tu primer trabajo dentro del canal local fue de escritora, ¿en qué consiste este puesto?

Aquí todo es distinto, el sistema es distinto desde aspectos técnicos y cómo funcionan las cosas.

El cargo que yo tenía como escritora se trata de traducir del inglés al español las noticias que se generan aquí porque las noticias aquí se generan en inglés, entonces el trabajo del escritor es contar esa noticia (generada en inglés) en español para tu público hispano. Además editamos las imágenes que aparecen mientras el presentador lee la noticia.

Y ahora, ¿cuál es el cargo que desempeñas?

Soy productora de contenido, ahora hago de todo un poco. La productora de contenido está involucrada en el proceso de la noticia, soy parte de una reunión editorial en donde decidimos cuáles son las historias más fuertes que van a cubrir los reporteros y buscamos los elementos para esas historias.

De qué tipos de entrevistados queremos hablar, qué imágenes vamos a utilizar, es un trabajo de preproducción. Y luego también escogemos otras noticias que nos interesa sacar en el noticiero.

¿Cómo obtuvieron vos y tú equipo un Emmy?

Cuando yo comencé a trabajar, estaba en el turno de la madrugada, yo comenzaba a las 2 de la mañana porque era para el noticiero de las 5, 6 y 10 de la mañana. Ese noticiero se llama Noticiero Telemundo 48 primera edición.

Los Emmy premian lo mejor de la televisión y las premiaciones se hacen por región, a la región para la que trabajo, que es el área de la bahía al norte de California, se da una premiación anual de manera individual o en equipo.

Decidimos someter a los premios uno de los noticieros que hicimos. Entramos a la competencia y luego de una primera eliminatoria, yo entré ya como productora de contenido y el premio lo dieron por el mejor noticiero del área y el Emmy nos lo llevamos todo el equipo de trabajo.

¿Alguna vez te visualizaste en este punto de tu carrera?

Yo no pensé que iba a estar donde estoy cuatro años después de haber tomado la decisión que tomé. Cuando yo me vi en un país, sin mi familia, mi carrera, todo lo que había construido lo dejé atrás, cuando yo me vi aquí me pregunté ¿qué hice?, ¿será que tomé la decisión correcta? Porque no es fácil, pero seguí adelante y por eso doy gracias a Dios porque estoy en donde estoy, yo no me imaginé que lo lograría a cuatro años de haber llegado a este país.

Y ahora, ¿cuáles son tus metas?

Yo quiero ser reportera, quiero volver a ser reportera, he tenido la oportunidad de hacer trabajo detrás de cámara, que en Nicaragua no tuve la oportunidad y que esto me ha permitido hacer otras cosas en el área de mi carrera que son importantes, pero en el fondo de mi corazón mi meta a largo plazo o a mediano plazo es volver a ser reportera.

Pero aquí tengo que comenzar poco a poco y es lo que estoy haciendo, construyendo años de experiencia en EE. UU. porque para ser reportera aquí, si bien es cierto toman en cuenta los años que ejercí en Nicaragua, aquí tiene experiencia quién trabajó en el mercado estadounidense y en estos momentos es lo que estoy haciendo, acumulando experiencia para lograr esa meta.

¿Hay obstáculos para lograr esta meta?

Yo creo que es experiencia, la experiencia de Nicaragua me abrió la puerta de este canal porque gracias a esa prueba de escritora que hicieron me permitió entrar al medio. Después tuve la oportunidad de producir un segmento educativo que se llamaba Telemundo 48 En tu escuela y precisamente esa experiencia como editora de campo de ese segmento me abrió otras puertas dentro del canal y me involucré en el área de Producción, así me hice productora de contenido. Ahora además me han dado la oportunidad de escribir para la web.

A medida que voy trabajando el mismo canal me ha abierto las puertas para hacer otras cosas. La clave es entrar al medio y una vez adentro trabajar duro y aprender cómo es el medio y desempeñarte bien.

¿Te consideras exitosa?

El éxito es de etapas. Considero que alcancé el éxito en Nicaragua porque logré adquirir experiencia y trabajar en lo mío.

Una vez que vine aquí, mi objetivo era conseguir éxito y abrirme campo en mi carrera y lo he hecho, pero uno lo que quiere es seguir avanzando, siento que gracias a Dios he tenido éxito.

¿Cómo se logra ese éxito que has obtenido?

La clave es trabajar duro, ser constante, disciplinado y muchos deseos de aprender, nunca conformarte con lo que tenés, siempre pensar que hay mucho más en el camino y que estas otras oportunidades solo las vas a lograr con el trabajo duro, constancia, disciplina y siempre aprender, aprender de todo.

¿Qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar allá?

Lo más difícil es estar lejos de la familia, eso para mí es lo más difícil.

¿Has regresado?

A Nicaragua regresé el año pasado en marzo por primera vez. Viajé a Cuba el año pasado en octubre y volví a ir este año en junio.

¿Qué es lo que más extrañas de Nicaragua?

Primero a mi familia, y segundo la comida… A mí me encanta la comida nicaragüense. Extraño el gallopinto tostadito de mi mamá, extraño el fresco de cacao, los quesillos, la fritanga, me muero por ir a una fritanga.

Aquí hay muchos restaurantes nicaragüenses sobre todo en San Francisco y calmo mis antojos, pero no hay como el sabor de tu tierra, el sabor de la cocina de tu tierra.