Usuarios se quejan porque buseros no hacen viajes expresos

Realizar paradas durante lo que se supone es un trayecto expreso, abusos en el cobro del pasaje y viajar con exceso de pasajeros son algunas de las principales quejas de los usuarios, revelan los principales hallazgos de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores (Indec).

El estudio denominado “Encuesta sobre quejas y denuncias de usuarios del transporte intermunicipal” se efectuó entre abril, mayo y junio de este año, fueron encuestados 2,000 usuarios del transporte intermunicipal en siete terminales de Managua ubicadas en los mercados Israel Lewites, Roberto Huembes, Oriental, Mayoreo y Periférico. Asimismo se incluyó en la investigación la terminal ubicada frente a la Universidad Centroamericana (UCA) y la terminal de transporte que realiza viajes hacia la Costa Caribe.

Marvin Pomares, director del Indec, mencionó que una de las principales quejas que externaron las personas encuestadas está referida a que durante los trayectos los buses catalogados como expresos realizan paradas a mitad del camino.

“El 28.7% de las personas encuestadas dijo que el servicio expreso baja y sube pasajeros en el camino, solo 18.2% dijo que el bus realiza el recorrido sin detenerse en el camino”, dijo Pomares durante la presentación de la investigación.

El directivo explicó que las encuestas fueron aplicadas a usuarios que viajan hacia el Pacífico, Centro y hacia el Caribe del país. De acuerdo a la ficha técnica del estudio, de los 2,000 encuestados, 1,129 se identificaron como usuarios de buses expresos o interlocales.

Otros hallazgos

En el caso de exceso de pasajeros, el 60% de los usuarios afirmó que la unidad en la que viajan con regularidad iba con más personas de las permitidas. Mientras que un 13.8% dijo que los cobradores no entregaban el cambio completo.

Otro dato presente en la investigación es que pese a que el 29.4% de los encuestados afirmó que los buses iban a exceso de velocidad, en contraposición 67.9% dijo que los conductores no iban rápido.

Solo el 21.9% de los pasajeros afirmó haber solicitado alguna vez al conductor que bajara la velocidad en las carreteras, pero la gran mayoría opta por no hacerlo (66.3%).

Reaccionan

Donald Zepeda, conductor de la Cooperativa 27 de Mayo, que cubre la ruta Masaya-Managua, al ser consultado sobre la queja de los usuarios dijo que las constantes paradas durante el trayecto suelen ser muchas veces solicitadas por los mismos pasajeros.

“No es que hacemos viajes ruteados, sino que cuando salimos con la unidad vacía tenemos que ir haciendo paradas para llenar el bus en el camino, el MTI te friega en el aspecto de que nos vamos deteniendo, pero si la persona me dice que la baje en la bahía la tengo que bajar, no me la voy a traer hasta la UCA”, justificó Zepeda.

Con respecto a la aseveración sobre el exceso de pasajeros, el conductor sostuvo que esto suele ocurrir en horas de la noche, “cuando hay muchas personas en la parada, el cobrador las monta porque ¡hombré!, ¿cómo las vamos a dejar?”, dijo.

Mientras que Roberto Rubio, integrante de la Cooperativa de Transporte Cocibolca, que se mueve entre Granada y Managua, dijo que los viajes están concebidos para que sean expresos, pero “si el pasajero se quiere bajar antes tenemos que detenernos, si nos dice que nos detengamos lo hacemos, a esas paradas es que se refiere la gente”, dijo.

Por su parte Francisco Silva, conductor de la Cooperativa 11 de Julio, que cubre la ruta Managua-León, explicó que en el caso concreto de ellos, respetan los límites de velocidad y no viajan con exceso de pasajeros debido a que “estas unidades cuando ya están llenas buscan la salida y de esta terminal nos detenemos hasta llegar al destino que vamos. La capacidad de esta unidad es de 15 y a 15 montamos, no podemos llevar de más sino los chequeadores nos multan”, afirmó.

Denis Mendoza, inspector y regulador del MTI de la terminal UCA, comentó que ya sea porque se dan cobros ilegales en la tarifa, hubo alta velocidad durante el trayecto o cualquier otra anomalía, el usuario puede efectuar una denuncia con sus datos personales y la falta que sufrió en la unidad.

“Nosotros recepcionamos la denuncia, venimos donde el chofer que cometió la anomalía y le quitamos los documentos de la unidad para que él se haga responsable ante el caso, basado en la hoja de denuncia nosotros procedemos según la Ley 524”.

Según Mendoza, al día se recepcionan alrededor de 4 a 5 denuncias, esto es más común entre las siete y ocho de la mañana, y por la tarde entre las cuatro y siete de la noche.

En cifras

De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en la terminal del mercado Mayoreo, desde donde parten recorridos hacia el norte y centro del país, existen 19 rutas del tipo expreso que son cubiertas por 52 unidades y hay también dos rutas interlocales para las que existen 8 unidades prestando el servicio.

En tanto, en la terminal de la UCA operan diez cooperativas que cubren cuatro rutas intermunicipales hacia los departamentos de Masaya, Granada, León y Carazo.

(Colaboración de Carla Torres)