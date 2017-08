Abigaíl Malespín había encontrado a un bebé abandonado en una banca del parque Las Madres de la ciudad de Diriamba, Carazo, la noche de este domingo. Eso dijo a las autoridades, pero no era cierto. El niño de nueve meses que supuestamente había encontrado estaba con su hermanito mayor y quedaron solos cuando sus padres que se encontraban en el campo La Salle ingiriendo licor, se fueron después de una acalorada discusión.

La mujer que sí estuvo en el lugar fue María Mercedes Calero, “yo vi que los niños quedaron solos en el campo, porque sus padres protagonizaron una pelea en la vía pública, entonces me fui en una moto a traer a dos policías, quienes se llevaron a la estación a los padres bien tomados junto con los niños, ahí estaba la muchacha (Abigaíl Malespín) dejando comida, pero la mamá de los niños la señaló y le dijo a la comisionada que era su hija mayor y que le entregara al niño, la muchacha aceptó y la policía le entregó al bebé y al niño de seis años me lo dejaron a mí”, dijo.

Conny Malespín, madre de Abigail, en medio de nervios, relató a EL NUEVO DIARIO que su hija llegó a eso de las cinco de la tarde del domingo con el niño en brazos. Ahora, la joven de 27 años y madre de 5 hijos, podría enfrentar cargos por falso testimonio, ya que inventó la historia y el bebé fue encontrado en su casa por las autoridades del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan), dijo una fuente policial.

Pero las buenas samaritanas aseguran que se llevaron a los dos niños con consentimiento de la Policía Nacional, con el fin de dar una noche de descanso a los menores, ya que se encontraban hambrientos y con frío.

“Ella (Abigaíl) me dijo que se lo había encontrado solo en una banca, con un biberón al lado, entonces yo en medio de mi desesperación por el niño, empecé a pedir ayuda para que buscaran a sus padres, pero jamás me imaginé que la versión que ella me había dado no era cierta, pero a veces uno por tener buen corazón queda mal”, alegó Conny Malespín.

A eso de las diez de la noche del domingo, la Policía Nacional se hizo presente en la vivienda de la familia Malespín para aclarar la situación que había generado expectación en las redes sociales y en distintos medios de comunicación, tras el supuesto abandono del bebé.

“Yo no soy nada de esas personas (los padres), dije que era hija de la madre, por pesar y hacer un bien, porque yo tengo mis hijos, pero los vecinos y mi mamá buscaron ayuda para encontrarlos (después), yo jamás me imaginé que se iba a hacer tanto escándalo, porque la comisionada me dijo que lo llevara en la mañana para reportar el caso a Mifan”, relató la afectada.

Los padres del menor están detenidos en la estación policial de Diriamba, mientras que los niños fueron entregados por agentes de la Policía Nacional a las autoridades de Mifan, el caso se investiga a fondo, ya que se tiene información que no es la primera vez que los menores quedan a la intemperie, cuando sus padres ingieren licor en las calles.