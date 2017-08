Imagen de Santo Domingo de Guzmán inicia su recorrido hacia Managua

A las seis de la mañana de este martes la imagen de Santo Domingo de Guzmán salió de la parroquia de Las Sierritas para iniciar su tradicional recorrido hacia Managua, que según el padre Boanerges Carballo, cumple al menos 132 años.

Acompañada de miles de promesantes de todo el país y turistas extranjeros que llegaron hasta Las Sierritas, la imagen de Santo Domingo inició su recorrido al son de chicheros y el baile de miles de promesantes que participan un año más para pagar promesa por favores recibidos o pedir algún milagro a Dios a través de Santo Domingo de Guzmán.

Las tradicionales "vacas culonas", diablitos, inditas y hombres bañados de aceite negro acompañan el recorrido que culminará en la iglesia Santo Domingo, de Managua.

Durante la misa previa a la salida de la imagen, el padre Boaneeges Carballo insistió a los feligreses en participar del recorrido en orden, con devoción y evitar el consumo de alcohol.

El popular Cacique Mayor participa en este momento del recorrido a bordo de una camioneta, pero asegura que en el transcurso del día bajará para bailarle a Santo Domingo de Guzmán un año más.

Pagan promesas

La presencia de niños, niñas y ancianos vestidos con trajes típicos es notoria en la procesión de la imagen.

Ana González, es una señora de 67 años que llegó a Las Sierritas desde anoche. La acompaña su esposo Jairo Gutiérrez, ambos son originarios de La Gateada, Chontales.



Acompañan el recorrido de la imagen como parte de una promesa ofrecida tras la sanación de Gutiérrez de cáncer de próstata hace 16 años.

A él le detectaron la enfermedad en etapa inicial hace 17 años. La pareja era devota de Santo Domingo, en Chontales, pero el hombre de 67 años fue operado en Managua un 10 de agosto del año 2000.

"Me acuerdo que ese día Managua estaba alborotada con la ida de Santo Domingo de Guzmán y nosotros ya éramos devotos. Así que le pedimos a Dios a través de Minguito que mi esposo pudiera salir bien de la enfermedad y que el cáncer se fuera de su cuerpo. El tratamiento no tuvo problemas, la operación salió bien y él me aguntó todo el tratamiento. Ahora está sanito y desde entonces aquí venimos a bailarle a Mingo los 1 y 10 de agosto", contó González mientras movía su falda al son de marimba.

El recorrido de la imagen de Santo Domingo de Guzmán es acompañado de miembros de la Policía Nacional, Bomberos y Cruz Roja Nicaragüense.