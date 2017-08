Un brote de conjuntivitis se ha propagado desde esta semana en diversos puntos del departamento de Rivas, afectando a niños y adolescentes, principalmente, confirmó el Sistema Local de Atención Integral a la Salud (Silais).

Víctor Cruz, epidemiólogo del Silais en del departamento de Rivas, confirmó en un programa oficial que se trasmite en una emisora local, que la conjuntivitis que afecta a los rivenses es la nueva problemática de salud pública a la que se enfrentan.

En su intervención, Cruz detalló que el Ministerio de Salud (Minsa) se mantiene atento para prevenir mayores daños por el brote de conjuntivitis en Rivas.

Además, pidió a los rivenses que presenten síntomas de conjuntivitis a acudir a las unidades de salud para recibir la atención requerida y evitar que el virus se propague en los hogares.

“Hemos tenido un registro importante de casos en los municipios de Cárdenas, Rivas, Tola, San Jorge, Altagracia, pero también hay un subregistro de gente que no llega a las unidades de salud y la enfermedad se transmite en toda la familia, el barrio y la comunidad, y cuando miramos todo mundo tiene”, advirtió Cruz.

El brote ha causado ausentismo escolar, ya que algunos padres mantienen en reposo y con medicamento a sus hijos que presentan los síntomas de la conjuntivitis.

En algunos colegios, como el Instituto de Secundaria Rosendo López, hoy se tomó la decisión de devolver a sus casas a los estudiantes que andan afectados por la enfermedad, para evitar que el virus se propague.

La enfermedad causa ardor, dolor, enrojecimiento y lagrimeo en los ojos, y algunos pacientes también presentan cuadros febriles, tos y gripe, según Cruz.

Meylin Zepeda, administradora de la farmacia “El Ahorro”, afirmó que el brote de conjuntivitis ha triplicado las ventas de terramicina.

“El incremento en la venta de tubos de terramicina inició a partir de esta semana, por la afectación de conjuntivitis y por ser un tratamiento más económico, es el que tiene mayor demanda para tratar esta enfermedad, pero también hay otros colirios cuyos precios superan los C$ 90, mientras que la terramicina se oferta a C$ 42”, afirmó la farmacéutica .

El doctor Ronny Avendaño, director del Centro de Salud Manning Renner, en la ciudad de Rivas, detalló que los primeros casos de conjuntivitis se presentaron de manera esporádica desde el primero de agosto.

"Primero venían uno o dos casos, pero a partir de esta semana se atienden 4 o 5 pacientes al día en este centro de salud y hay familias afectadas que no acuden y se automedican y lo que deben de hacer es buscar el puesto de salud más cercano”, aseguró el médico.

Entre las recomendaciones mencionó el permanente lavado de manos en el hogar, para evitar el contagio a otros miembros de la familia y a la vez mencionó que no se deben rozar los ojos con las manos.

La conjuntivitis también está causando estragos en personas adultas, tal es el caso de Luis Valle, habitante del barrio El Golfo, de Rivas, pero al igual que muchas otras personas optó por auto medicarse.

Valle, de 57 años, atribuye el brote de conjuntivitis a las lluvias registradas en agosto.

“A mí nunca me había afectado esta enfermedad y el miércoles por la mañana inicio a sentir un ardor en los ojos y este jueves se me enrojecieron y me fui a comprar unas gotas para curarme”, concluyó.