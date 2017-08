El ADN, un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas de cada persona, es el elemento fundamental para demostrar o descartar la paternidad. En casos criminales “es también indispensable para identificar culpables o inocentes, facilitando a las autoridades las pruebas científicas para impartir justicia”, dijo recientemente la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, a propósito de la inauguración de un nuevo y moderno laboratorio de ADN en la capital.

Ramos trajo a la memoria algunos casos que fueron de conocimiento público, en los que los análisis forenses fueron piezas claves para esclarecer los crímenes. “En 2011, el laboratorio de ADN aportó las pruebas para establecer el delito de violación y la filiación del agresor en un caso de parricidio de seis de sus hijos recién nacidos, producto de la violación a dos hermanas menores y a dos hijas que procreó con ellos. En otro caso se logró determinar que un caso de vientre de alquiler era una estafa. A través de la genética se pudo establecer que el supuesto padre se excluía de la filiación con el bebé que había nacido de un supuesto vientre de alquiler. El más reciente, el de un recién nacido en el hospital Alemán y secuestrado por una mujer. Los estudios de ADN permitieron excluir la filiación con los secuestradores e identificar a sus verdaderos padre y madre”, recordó la magistrada.

En hechos criminales se ha logrado identificar la relación del imputado con el hecho en el 72% de los casos y la negación del imputado en el 28% de los casos, detalló Ramos, frente al nuevo laboratorio de ADN, serología y toxicología del Instituto de Medicina Legal (IML).

Desde 2009, fecha en que las autoridades judiciales comenzaron a realizar pruebas de ADN en el país a través del IML, cientos de casos criminales con resonancia pública han sido resueltos gracias a estas pruebas forenses.

Vientre de alquiler

En 2010, un colombiano intentaba salir del país con una bebé recién nacida en sus brazos. La Policía, pensando que se trataba del delito de tráfico de órganos, detuvo al hombre, Johnny Alexander Henao, quien les informó a los oficiales que la criatura era producto de una inseminación artificial.

Henao había contratado los servicios del doctor Vernon Halleslevens Castillo para realizar una fecundación in vitro, y Nora María Marín Sevilla, de 35 años, era la mujer que llevaría a la bebé en su vientre. Tras el parto, Henao entregó el pago que habían acordado tanto a Marín como a Halleslevens y se disponía a salir del país.

Después de su captura, las pruebas de ADN revelaron que el colombiano no era el padre biológico de la bebé. Fue entonces que Henao denunció tanto al ginecólogo como a Marín de haberlos estafado. La mujer que presuntamente había alquilado su vientre dijo a la Policía que fue el doctor Halleslevens quien le había hecho la propuesta, y que ella aceptó por estar en una situación económica precaria. El ginecólogo respondió en su momento que la mujer se había presentado a su consultorio tras ver un programa de televisión sobre el tema, pidiéndole la oportunidad de participar en alguno de esos tratamientos.

Semanas después, se supo que Henao y Halleslevens habían llegado a un acuerdo extrajudicial, evitando un juicio, aunque se reservaron a declarar si hubo alguna indemnización en el caso. El acuerdo no había incluido a Marín, quien sí era la madre biológica de la niña.

El Monstruo de Apagüipe

En una comunidad de Telpaneca, llamada Apagüipe, vivía S. H. Melgara, de 57 años. Era el año 2011 y Melgara mantenía a sus hermanas e hijas aisladas de la civilización, porque no permitía contacto social con gente extraña a su grupo. De esto se dieron cuenta un grupo de médicos cubanos que realizaban una encuesta en la comunidad, quienes dieron parte a las autoridades.

El hombre fue capturado, y poco tiempo después se supo que el hombre violaba a todas las mujeres que convivían con él: dos de sus hermanas mayores y dos de sus hijas.

Producto de las violaciones a las que las había sometido por más de veinte años, las mujeres habían dado a luz en varias ocasiones. Cada vez que el bebé era de sexo masculino, Melgara los degollaba y enterraba en las cercanías de su vivienda. Los análisis de ADN aportaron pruebas para establecer el delito de violación y la filiación del agresor en el parricidio de seis de sus hijos recién nacidos. El hombre finalmente fue declarado culpable por violación agravada y parricidio, tras reconocer su culpabilidad. “Me arrepiento. Ya me confesé con Dios. Reconozco lo que hice, porque soy humano y me comprometo a no volverlo a hacer”, dijo en ese entonces.

No era el padre

El 2012, el “Comandante Cero” se realizó dos pruebas de paternidad para determinar si era el padre o no de Moisés Edén Ferrufino, de entonces 32 años.

Ferrufino se había unido a una protesta que organizaciones civiles realizaron ante el Consejo Supremo Electoral, alegando que era hijo del comandante Pastora, pero el exguerrillero había negado el parentesco con el joven.

Luego de un par de semanas de presión mediática para que Pastora se realizara las pruebas de ADN, y de que la organización Católicas por el Derecho a Decidir recolectara los fondos para dicho análisis, se realizaron dos pruebas genéticas: una en la Universidad Centroamericana (UCA) y otra en el IML.

Ambas pruebas dieron resultados negativos, descartando el parentesco. “Téngalo por seguro que si hubiera sido el padre lo habría reconocido. No hay una razón por la que yo niegue a un hijo. Me jacto de ser un hombre responsable y lo estoy demostrando”, comentó Pastora tras conocer los resultados.

Mataron a taxista

En 2013, dos hombres intentaban vender una gata hidráulica y una llanta de repuesto, cuando fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en Nagarote. Tras ser retenidos e investigados, se descubrió que dichas partes mecánicas pertenecían a un vehículo desaparecido, cuyo propietario también llevaba varios días sin aparecer.

El análisis de unas manchas de sangre que tenía en el pantalón y los zapatos de William René Castillo Medina, de 32 años, uno de los acusados, arrojó una coincidencia del 99.9% con el ADN de la víctima, Leoncio Padilla Pérez, de 65 años.

Los forenses dictaminaron que ambos hombres habían golpeado al taxista en el rostro y en la cabeza con un objeto contuso, dejándolo inconsciente, y aún estando vivo lo lanzaron a las aguas de la laguna de Xiloá durante la madrugada.

Castillo Medina y Francisco Hilario Araica Pomares, de 24 años, fueron condenados a treinta años de cárcel por asesinato y robo agravado.

Asesino de estadounidense

En 2014, Karen Colclough, de 37 años y miembro de un equipo de voluntarios de una iglesia estadounidense, visitaba una playa al sur de Managua cuando se separó de su grupo para hacer unas fotografías. Cuando intentó retornar, la marea estaba alta y el paso obstaculizado.

Luego de tres días de búsqueda realizada por las autoridades y el grupo que la acompañaba, fue encontrada muerta, devorada parcialmente por aves de rapiña. La Policía detuvo a un sospechoso: Fernando Antonio Aburto Reyes, de 35 años.

Aburto había vendido la cámara fotográfica que robó a la víctima, y las pruebas de ADN tomadas del raspado de uñas de Colclough demostraron que los fragmentos de piel que la estadounidense tenía en las manos eran del acusado.

Según la acusación judicial, Aburto se había acercado supuestamente para ayudarla a regresar al centro turístico, pero en el camino se desvió, le arrebató la cámara, la golpeó, la violó y la asfixió provocándole la muerte.

El hombre fue condenado por los delitos de robo agravado, violación agravada y asesinato.

Recién nacido

Wanky Monge vestía una gabacha blanca cuando secuestró a un bebé recién nacido del hospital Alemán, donde trabajaba su hermana. Llegó allí el día en que le habría tocado tener a su propio hijo, el cual perdió por razones desconocidas. Después de un descuido de la abuela del bebé, raptó a Betzael Orozco y se lo llevó a su vivienda en Villa Libertad.

Tras cuarenta y un días de que las autoridades buscaran al bebé, raptado cuando tenía 12 horas de vida, y de que los medios de comunicación difundieran el identikit de la secuestradora, la Policía dio con el paradero de Monge, advertida por los vecinos. Las pruebas de ADN realizadas en 2016 permitieron excluir la filiación con los secuestradores e identificar a sus verdaderos progenitores. Monge y su pareja, Tupac Amaru Murillo, fueron encontrados culpables y sentenciados a seis años de prisión por el delito de secuestro simple, en calidad de autora y coautor. También la hermana de Monge, Julia Antonia Monge Altamirano, y Mario de Jesús Muñoz Arias, fueron condenados a tres años de prisión por ser cómplices del delito de secuestro simple. La sindicalista del hospital Alemán, Ana Guadalupe García, también fue declarada culpable por ser encubridora del delito y condenada a tres años de cárcel.

Osamenta

El 29 de junio de este año, el inquilino de una casa en la capital realizaba trabajos en las tuberías de la vivienda que alquila, cuando encontró una osamenta. El hombre dio aviso a las autoridades, y los medios de comunicación difundieron lo ocurrido.

Luego de tres días del hallazgo, las autoridades forenses informaron que a través de una prueba de ADN, se logró conocer la identidad de la joven: era Rechel Paola Rostrán Obando, de 16 años. El reconocimiento del cuerpo se logró puesto que sus familiares asistieron al IML tras sospechar que podría tratarse de la joven, quien había desaparecido en enero pasado.

Tras más de veinte días de investigaciones, la Policía presentó a cuatro sospechosos por el caso: Walter David Darbel Jiménez, Guillermo José Cuaresma, Maykel Prado y una adolescente de 16 años. Según la Policía, Rostrán fue enterrada viva en esa casa luego que sus asesinos la golpearan hasta dejarla inconsciente, pero esto no ha podido ser esclarecido puesto que el juicio aún no ha dado inicio.

En los nueve años que lleva funcionando el laboratorio de ADN del IML, se han realizado en esa institución 8,268 análisis. Solo el año pasado, se realizaron 1,333 análisis. Con los nuevos instrumentos y equipos de que está dotado el actual laboratorio, se espera poder dar respuesta a una mayor cantidad de análisis de forma más ágil.