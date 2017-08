En Nicaragua según cifras del V informe sobre Biodiversidad, publicado en 2014 por el Ministerio de Recursos Naturales (Marena) existen 765 especies de peces, 3,716 especies de moluscos y 58 especies de corales.

La situación actual de estas especies formará parte de la temática a discutir el próximo 15 de agosto durante la realización de la primeria feria “Conociendo y conservando la biodiversidad marina de Nicaragua”

Juan Ramón Bravo, investigador del Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental (Cidea) adscrito a la Universidad Centroamericana (UCA), explica que el evento se desarrollará en cuatro componentes, una ronda de ocho conferencias magistrales, un ciclo de reportajes informativos, una pasarela con estands informativos y un concierto al final de la tarde.

“Entre las conferencias que se abordarán están la amenaza a la biodiversidad marina y la conservación, monitoreos que se han efectuado en el pacífico del país, el estado de los recursos marinos en el Caribe también, la importancia de las tortugas marinas para el país, la implementación de alternativas pesqueras sostenibles, acidificación de los océanos, entre otros temas”, expresó Bravo.

En este sentido, es necesario señalar que cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo anidan en las costas del país; dos de estas playas del Pacífico han sido declarados áreas protegidas: El Refugio de Vida Silvestre La Flor y El Refugio de Vida Silvestre Río Escalante- Chacocente.

Bravo sostiene que en términos de explotación de los recursos marinos en años recientes se han desarrollado esfuerzos por hacer sostenible esta práctica, especialmente en lo concerniente a cultivo de camarón, que ha rendido muchos frutos en la economía.

“Desde el punto de vista de la piscicultura no se ha avanzado tanto, ha habido algunos esfuerzos esporádicos por desarrollar buenas prácticas acuícolas, pero no está tan avanzado con respecto a la conservación, las otras especies son de extracción y esas en algunos momentos son más sensibles en su nivel de existencia, entonces hay monitoreo, pero no hay una línea de base propiamente dicha sobre el estado de las especies en peligro de extinción”, afirmó Bravo.