La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua mantiene la búsqueda de la embarcación pesquera Miss Johana Betsey, que desapareció en las aguas del Caribe con 13 tripulantes, desde el pasado 29 de junio.

“No hemos parado (de buscar). Se hace un esfuerzo titánico con la colaboración de diferentes países: Honduras, los Estados Unidos, colombianos, costarricenses, de embarcaciones pesqueras, artesanales e industriales”, señaló el General de Ejército Julio César Avilés, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, durante la inauguración de la exposición estática de las unidades militares de la institución, realizada en el marco del 38 aniversario del Ejército de Nicaragua.

Los tripulantes y la embarcación cumplen hoy 46 días de desaparecidos. La semana pasada se informó sobre el hallazgo de ropas que podrían pertenecer a miembros de la tripulación, pero no se ha confirmado nada en este sentido.

Hasta el momento solo se han encontrado “nasas en pequeñas cantidades” y estas se han “entregado al dueño de la embarcación para que él, con las familias, determine si son parte de la embarcación, pero seguimos trabajando (en la búsqueda)”, agregó el jefe del Ejército.

“Ante situaciones de esta naturaleza debemos acompañar siempre la esperanza de los familiares, de encontrarlos, es una situación difícil, hemos recorrido enormes distancias por aire, por mar y por los litorales. Se ha navegado en contra de la corriente tratando de encontrar, en primer lugar a la tripulación, a los 13 tripulantes”, reiteró el general Avilés.

Johana Betsey es una embarcación langostera que desapareció a seis millas náuticas al noroeste de Corn Island, en las aguas del Caribe Sur de Nicaragua.

No pierden esperanza

Por su parte, Eduardo Zeledón, dueño de la embarcación perdida, dijo ayer que mantiene “la fe” de poder “hallar la embarcación” y que prepara un barco para involucrarse directamente en la búsqueda.

“En los días pasados hubo problemas para la búsqueda por las condiciones del clima, el agua estuvo turbia y no se pudo hacer una buena búsqueda, pero ahorita las condiciones parecen más favorables. Estamos tratando de mandar un barco con unos buzos para seguir las pistas.

La idea es encontrarla, el barco que alistamos es de un amigo mío. La disposición de búsqueda está firme”, dijo Zeledón.

Hasta el momento solo se ha podido confirmar que unas nasas encontradas durante la operación de búsqueda, eran del Johana Betsey. “También se mostró ropa hallada en el mar, pero los familiares descartaron que pertenecieran a miembros de la tripulación”, agregó Zeledón.

“Cuando alguien sobrevive (a un naufragio) es más fácil encontrar una embarcación, cuando no tenemos a nadie (sobreviviente) se complica como en este caso, no ha habido nadie que nos dé datos. No hay pistas. En estos momentos solo está el Ejército y las embarcaciones nicaragüenses realizando la búsqueda”, comentó.