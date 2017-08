Maltrato animal: Cuelgan a perrito de un bus

Un caso de maltrato animal se registró hoy en la carretera La Concha, donde un perrito iba colgado en un saco, en la parte externa de un bus.



La fotografía de un perrito que va colgado en un saco, en la parte exterior de un bus, en la carretera La Concha, se ha hecho viral este lunes en la red social Facebook.

La autora de la foto, quien pidió el anonimato, dijo que el bus con placa MY 17269, cubre la ruta Masatepe - Managua.

“Me enojé demasiado, sentí impotencia de no poder hacer nada”, expresó la joven, quien se percató del hecho cuando viajaba por la carretera de La Concha.

“Le dije al señor del bus -en el cual viajaba- que se esperara para decirles algo (al conductor del bus en el que iba el perrito sufriendo maltrato) y él me dijo que no, porque me podían agredir”, relató.

De acuerdo con la joven, el chofer en el cual iba ella denunció verbalmente el caso de maltrato animal ante los agentes del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

“El chofer les gritó (a los agentes del MTI): Allí llevan un perro amarrado, deténgalo”, indicó la joven.

La foto, que ha sido compartida más de 300 veces en Facebook, ha generado repudio entre los usuarios de la red social, quienes condenaron el hecho.

“Los ‘humanos’ son más animales que esos pequeños seres vivientes que no le hacen mal a nadie. Nicaragua definitivamente necesita una la ley de protección de animales”, escribió May Arauz, al compartir la imagen.

“Crueldad solemne, seguro que al que hizo semejante barbaridad no le gustaría que le tapen la boca, lo metan en un saco y lo trasladen de esa manera”, comentó en la foto la usuaria Sofía Moreno.

Aún se desconoce el nombre del conductor del bus en el cual viajaba el perrito, ni quién es el dueño del animal.