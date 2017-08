La Dirección de Tránsito Nacional ha entregado más de 100,000 licencias de conducir por correo a personas que han cometido infracciones al circular por las vías a nivel nacional. Esto indica que aproximadamente esa misma cantidad de multas se ha aplicado a los conductores, afirmó la comisionada general Vilma Reyes.

Entre el 1 de enero y el 16 de agosto los oficiales de tránsito aplicaron al menos 440 multas cada día, las dos razones principales fueron conducir en estado de ebriedad o exceso de velocidad, señaló Reyes este miércoles en reunión con jefes de tránsito de todos los departamentos del país.

Sin embargo, la jefa de Tránsito destacó que su objetivo principal es hacer conciencia para que los pobladores no manejen temerariamente, no solo de imponer sanciones cuando ya han infringido la Ley 431, o Ley de Tránsito Nacional.

“Estamos llevando educación, prevención y coerción; una medida coercitiva también es una educación para el ciudadano o conductor que no respeta la ley y que pone en riesgo su vida y la vida de los demás”, declaró Reyes.

Otras infracciones que los conductores han cometido en lo que va de este año han sido no guardar distancia y hacer giros indebidos. De acuerdo con los registros de la Policía Nacional todas estas faltas a la Ley 431 han sido las principales causas de accidentes que han dejado muertos y lesionados como resultado.

Según reportes oficiales, al menos 508 personas han fallecido en accidentes de tránsito, que se han convertido en un problema de salud pública en Nicaragua.

25,000 colisiones

La comisionada general Vilma Reyes recalcó que los planes de prevención y seguridad vial también están enfocados en reducir la cantidad de colisiones, aunque no haya pérdidas humanas.

De los más de 25,000 choques que se han reportado este año, en 24,000 se produjeron daños materiales.

Aunque la ocurrencia de estas colisiones ha sido inferior en comparación con el año anterior, las iniciativas de la Policía Nacional también buscan continuar reduciendo los accidentes de tránsito.

“Para las infracciones que se cometen los daños materiales son no guardar la distancia, giro indebido, no respetar las señales de tránsito; y cuando nos vamos a la peligrosidad que lo que causa la muerte es el estado de ebriedad, el exceso de velocidad y en algunos casos, no guardar la distancia”, precisó la jefa policial.

Se le van los frenos a un camión

Tres muertos y 18 heridos, ocho de ellos de gravedad, es el resultado de un accidente de tránsito que se registró en la comunidad de Los Lipes, carretera a Jinotega, el pasado viernes. El camión trasladaba a trabajadores y se presume que fallaron el sistema de frenos.

Bomberos, Cruz Roja y vehículos particulares se encargaron de trasladar a los heridos al hospital César Amador Molina, de Matagalpa, donde muchos llevaban quebraduras en los brazos y piernas, mientras otros llevaban heridas en diferentes partes del cuerpo.

Los nombres de los fallecidos son José Armando Pravia, de 36 años, quien habitaba en el barrio Pancasán y José Jiménez, quien habitaba en el barrio 1 de Mayo, todos de esta ciudad.