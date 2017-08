Los 183 taxis que hay entre cooperativas e individuales en Juigalpa se encuentran en paro indefinido por supuestos incumplimientos por parte de la municipalidad en torno a la regulación de unidades piratas, dieron a conocer hoy los profesionales del volante.

El taxista Francisco Solórzano, de la cooperativa Costracapa, dijo que en conjunto con los dueños de los taxis individuales se encuentran en un paro indefinido debido a que la Alcaldía de Juigalpa, según él, ha incumplido con erradicar la piratería, o sea la circulación de taxis ilegales.

Aseguró que en su momento se formó una comisión de trabajo entre la Alcaldía de Juigalpa, el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y dueños de taxis para resolver el problema de las unidades piratas, pero a la fecha según él, no se ha resuelto la situación.

“Nosotros como cooperativas estamos empeñados en el ordenamiento, nos hemos unido al grupo de (taxis) individuales para hacer uso de nuestro derechos. Llegamos a las reuniones y no llegamos a acuerdos” manifestó Solórzano.

Domingo Narváez, representante de los taxistas individuales, dijo que también están pidiendo la remoción de Oswaldo Cruz, delegado de transporte intermunicipal, y de Reynaldo García, responsable de transporte de la Alcaldía de Juigalpa, presuntamente por no resolver los problemas de piratería en la localidad.

"En Enero (2017) tuvimos un paro y no hicimos nada. Vino Amaru… conformamos una comisión de trabajo, solo reuniones y no concretamos nada. Estamos haciendo un paro indefinido. Estamos pidiendo 2 cabezas: la de Oswaldo Cruz (MTI) y del jefe de transporte de la alcaldía, porque Reynaldo tiene vínculo con los piratas, don Oswaldo porque no nos resuelve nada. Pedimos al gobierno que quiten a don Oswaldo y que ponga a otro que quiera trabajar”, manifestó Narváez.

El acalde de Juigalpa, Carlos Abarca mantuvo hoy que de los 23 taxis piratas que había en la ciudad, solo hay como 6, gracias a un operativo permanente que tienen en conjunto con la policía en la ciudad.

“Si se agarra infraganti al taxis pirata se les multa y se les retiene el vehículo, de lo contrario, si no tenemos pruebas no podemos hacer nada. Tampoco podemos quitar a un delegado”, dijo Abarca, quien explicó que el recorrido que hacen los taxis piratas, de Juigalpa a La Libertad, debe resolverlo el MTI y no la alcaldía.

Por su parte, Oswaldo Cruz, delegado de transporte intermunicipal, dijo que el problema de los taxis piratas no les compete a ellos, sino que a la municipalidad.

“No tengo nada que ver con eso, falta de conocimiento” dijo Cruz.

Rutas evitan huelga

También las rutas del transporte colectivo anunciaron un paro hoy por la mañana, en demanda de un aumento de un córdoba en el pasaje.

Aunque el paro de los dueños de las 14 rutas existentes en la ciudad no duró mucho tiempo, debido a que mediante un diálogo llegaron a un acuerdo con la alcaldía. Las rutas comienzan mañana a trabajar.

Organizaciones de taxis se reúnen para solicitar regulación

Con respecto a las rutas, el alcalde de Juigalpa, Carlos Abarca, aseguró que con los dueños de rutas ya llegaron a acuerdos.

“No podemos autorizar un aumento de pasaje en las rutas, acordamos con los dueños de rutas que se va a hacer un estudio y una encuesta con la gente para ver la posibilidad del aumento del pasaje”, sostuvo Abarca.

En Juigalpa, las rutas actualmente cobran a los estudiantes 3 córdobas y a los particulares 4 córdobas. No obstante, los dueños de rutas querían subirle al recorrido 5 córdobas para el estudiante y para el particular, decisión que fue negada por la municipalidad.

“El gobierno nos da un subsidio de 430 córdobas diarios, pero prácticamente nosotros devolvemos ese subsidio beneficiando a los estudiantes en 3 córdobas el pasaje, en la realidad no estamos recibiendo ningún beneficio... el subsidio se lo devolvemos al estudiante de inmediato, entonces no estamos recibiendo absolutamente nada”, dijo José Adán Romero, de la ruta 9.