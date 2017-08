Lanzan campaña: “Que no te cuenten cuentos”

“Que no te cuenten cuentos, la violencia no es amor, el romance no es dolor”, es el lema de una campaña que lanzan la Asociación Feminista Yaocihalt, Asfemy y el Fondo Centroamericano de Mujeres (Fcam); para hacer conciencia en la juventud, y de esta manera reducir las cifras de víctimas de violencia en el país.

Xochilt Nicaragua, de Asfemy, explica que el objetivo de la campaña viene a desmitificar la construcción del amor romántico, ese amor que lo entrega todo, que espera un príncipe azul que rescata a su princesa o la esperanza de cambiar tu vida en algo bonito.

“Si vemos, en las últimas dos semanas los números de incidencia de femicidios son alarmantes, porque en una semana tuvimos 7 casos, por eso estamos en alerta roja. Con esta campaña no queremos crear y decirles a las chavalas dejá de creer en el amor, sino que crean pero con los ojos abiertos, porque hay violencia que se disfraza de un amor bonito”, dijo Nicaragua.

La entrevistada mencionó que la violencia puede entrar con pequeñas cosas como que te pidan la contraseña del Facebook, que te prohíban lucir alguna vestimenta, que seleccionen tus amistades, entre otras.

Elia Palacios, de Axayacalt Masaya, valoró de excelente la campaña que promueve este grupo de jóvenes de Asfemy, porque viene a desmitificar ese amor romántico que ata a las mujeres y en esa situación de violencia pueden llevar al femicidio. Además, tuvo la oportunidad de realizar un conversatorio con los participantes sobre los tipos de violencia que existen.

“Esto va a contribuir a que las jóvenes vean o visualicen el amor en otro sentido, porque no es cierto que el amor duele, al contrario es un sentimiento que realmente abone al crecimiento y desarrollo personal a sentirnos confortable”, dijo Palacios.

Ambas consultadas coinciden en que esta campaña puede contribuir a la disminución de la violencia contra las mujeres y así mismo mitigar los femicidios, porque están trabajando con los jóvenes y así deconstrucción al sistema patriarcal, que ha cobrado la vida de muchas mujeres.

Asfemy espera el apoyo de las distintas instituciones del Estado para llevar este mensaje a todos los jóvenes. El lanzamiento de esta campaña en Masaya se llevó a cabo en el auditorio San Jerónimo, en el mercado de las Artesanías, en horas de la mañana de ayer.