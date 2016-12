Expectativa y filas en apertura del parque acuático

Es el primer día que el parque acuático, ubicado en la cuarta etapa del Paseo Xolotlán en Managua, abre sus puertas. Está repleto. En las afueras hay una fila de dos cuadras. Solo hay una ventanilla de atención y la gente se empieza a desesperar.

Son unos cuantos los que salen y centenares los que quieren entrar. El boleto de entrada cuesta 10 córdobas y en la misma ventanilla se debe adquirir otro ticket por 30 córdobas para poder usar la piscina y el tobogán con los que el parque cuenta. Guardaparques y policías intentan mantener el orden.

Son las dos de la tarde y el sol a su máximo esplendor es lo que más sofoca a Adriana Villanueva, quien sostiene entre sus brazos a su hija de tres años, y sus otros dos niños de 5 y 8 años le dicen que ya quieren entrar.

Adriana es la última en la fila y comenta que lleva al menos 30 minutos de pie esperando avanzar. “Deberían abrir más ventanillas porque no es justo estar debajo del sol esperando tanto tiempo para comprar una ticket”, expresa la mujer. Detrás de ella se ubica un grupo de ocho personas que acaba de llegar.

15 minutos después Adriana desiste y decide irse del lugar para volver intentar entrar hoy. Una suave brisa empieza a caer y otras madres también deciden llevarse a sus hijos. Dentro del parque los menores de 12 años se deslizaban por el tobogán y brincaban en la piscina ante la mirada atenta de sus padres. El sol vuelve a salir.

HORARIOS

El primer parque acuático de la capital atenderá de lunes de a viernes de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. y los fines de semana de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Al pagar los 10 córdobas de entrada no hay límite de tiempo para abandonar el lugar. En el área hay dos restaurantes de comidas rápidas y no se venden bebidas alcohólicas.

Además de los 40 córdobas que se deben pagar para entrar y hacer uso de los juegos del parque acuático, los visitantes deben pagar cinco córdobas de acceso al Paseo Xolotlán si entran como peatones o 20 córdobas en total si ingresan en vehículos particulares.

Los usuarios demandan la apertura de nuevas ventanillas para la compra de entradas en estos primeros días en los que la población asista a conocer el nuevo atractivo de la capital.

También solicitan mayor vigilancia en las filas, ya que aseguraron que ayer había personas que vendían sus lugares a quienes estaban atrás.

MÁS ATRACTIVOS

Un panorama distinto se vivía en el sector en que se ubican las réplicas de 40 templos del país, donde personas generalmente adultas llegaron a recorrer el lugar y conocer más sobre el diseño y la historia de cada parroquia o catedral. El Paseo Xolotlán recibe a unas 25,000 personas a la semana. Con la apertura de la cuarta etapa se prevé que las visitas alcancen las 50,000 personas por semana.

