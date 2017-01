Carnes y perecederos mantienen precios de diciembre

A tres días de haber iniciado el año, las carnes mantienen la misma alza de precios del año pasado, mientras que la mayoría de los perecederos conservan sus precios bajos, expresaron comerciantes del mercado Oriental.

La libra de lengua, por ejemplo, tuvo un alza de C$ 60 desde el mes pasado, al pasar de C$ 80 a C$ 140, precio que se ha mantenido, indicó Ana Montenegro, comerciante del mercado Oriental.

El lomo fue otra de las carnes que subió en las fechas festivas. Antes del 24 de diciembre se vendía en C$ 80 y ahora se cotiza en C$ 120, teniendo un incremento de C$ 40.

En diciembre, la posta de cerdo tuvo un incremento de C$10. A principios de diciembre se vendía en C$ 70 y ahora se cotiza en C$ 80.

El medio pollo se vende a C$ 37, las alitas a C$ 38, el cono a C$ 43 córdobas y la pechuga con ala a C$ 40.

Dentro de los perecederos, la zanahoria tuvo un alza del 50%, al comprarse en C$ 80 y antes se cotizaba en C$ 40 córdobas.

El chayote se mantiene caro a C$ 80 la docena, cuando a mediados de diciembre tenía un valor de C$ 40.

“Creo que los precios de los perecederos aún no han incrementado porque se mueve en menor cantidad que la carne, veremos ahora que tengamos que volver a comprar”, dijo la comerciante Sussy Aguirre.