Se incrementa precio de transporte hacia Peñas Blancas

El precio del transporte entre Managua y Rivas incrementó en un 50% este fin de semana debido al aumento de pasajeros que retornan a Costa Rica y que llegaron al país por las festividades navideñas.

“La demanda de usuarios ha aumentado y esto hace que los buses salgan adelantados”, declaró Manuel Salvador Allende, inspector de trasporte del Mercado Roberto Huembes.

Según Allende, por esta razón han tomado ciertas medidas, para así darle rápida respuesta a estas demandas, entre las medidas están enviar otras unidades de trasporte que cubren desde Managua-Rivas hacia Peñas Blancas, pero con un precio más alto de lo estipulado. “Se ha llegado a un acuerdo y se ha autorizado que se cobre de 100 a 120 córdobas para cubrir con otras unidades el recorrido de Managua hacia la frontera de Peñas Blancas”, aseguró Manuel Salvador Allende.

Sin embargo, los usuarios se encontraban en desacuerdo con la tarifa del transporte. “Está muy caro el pasaje, pero la necesidad de querer viajar hoy mismo nos hace que la aceptemos, aunque estemos en desacuerdo”, manifestó el esteliano Enrique Calero.

Otro poblador en desacuerdo era Lennier González, quien llegó a Managua desde Condega para viajar al país del sur.

“No debería ser así, no se debería aumentar la tarifa. Solo espero que no nos engañen y no nos dejen a medio camino”, enfatizó González.

El precio regular de Managua hacia Peñas Blanca es de 80 córdobas, pero los transportistas alegan que subieron la tarifa para poder sufragar los gastos del combustible y que el viaje es expreso, además que otras unidades cubrieron las líneas de Mangua-Peñas Blancas.