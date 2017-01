Semáforos inteligentes no respondieron

El apagón del lunes dejó en evidencia más que nunca las debilidades del proyecto de semáforos inteligentes, ya que muchos de estos se apagaron y no lograron cumplir su cometido, según algunos usuarios.

El conductor Elvis Correa, quien hace entregas de productos varios para una empresa, indicó que no recuerda haber visto semáforos encendidos durante el apagón del lunes. “Me toca rondar la zona de 7 Sur, Linda Vista, Batahola y el mercado Israel Lewites. No sé cuáles son inteligentes y cuáles no, pero todos estaban apagados”, dijo Correa, indicando que los policías de tránsito dieron vía.

El conductor de taxi Gilberto Menocal también comentó que en carretera no hubo semáforos durante el día, hasta que regresó el fluido eléctrico.

“Igual en el mercado Roberto Huembes no había y solo en carretera a Masaya me parece que vi uno de estos encendidos, en la esquina del edificio Pellas”, recuerda el señor Manocal, entre otros que corroboran la falta de funcionamiento de los semáforos.

El proyecto de semáforos inteligentes en su primera fase, se desarrolló en 2015 y en agosto finalizó la instalación de 300 semáforos en 62 intercepciones, de las 145 que consta la capital.

El proyecto fue desarrollado por la municipalidad capitalina a un costo de C$126 millones.

Para Róger Reyes, exconcejal municipal de la comuna capitalina, señaló que ese proyecto que se estudió en la Alcaldía de Managua con todo detalle, conllevaba que estos aparatos fueran asistidos por alimentación de energía mixta, o sea con electricidad del fluido comercial y para emergencias se sustentarían con baterías, para no interrumpir su funcionamiento.

“Esta inversión no está cumpliendo con sus objetivos y ayer no dieron respuesta. Tránsito tuvo que poner agentes policiales a dar vía.

Propiamente donde hay semáforos inteligentes”, alegó Reyes.

El funcionario especificó que el tiempo de pruebas fueron seis meses, para comprobar el buen funcionamiento de las luces, y del sistema de monitoreo y control.

Por su parte, el especialista en ingeniería vial, David Gaitán, señaló que es una irresponsabilidad que la municipalidad no demande el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Consideró que la Alcaldía de Managua debería dar un informe de qué sucede con estos semáforos y por qué durante una emergencia estos no funcionaron adecuadamente. El Nuevo Diario solicitó información a la municipalidad sobre el tema, pero no hubo respuesta.