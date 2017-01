Hay 1,500 caponeras en la capital

Se estima que en Managua existen aproximadamente 1,500 caponeras, integradas por triciclos, ciclotaxis y mototaxis. La mayor parte de estos vehículos son conducidos por jóvenes que poseen una licencia categoría 1 o 2, válidas para manejar una motocicleta de 100 o superior a los 125 caballos de fuerza, pero no para desempeñarse dentro del transporte de pasajeros.

Y aunque este servicio de transporte ayuda a subsanar la demanda de usuarios de barrios en los que rutas de buses o taxis no pueden ingresar por lo maltrecho o angosto de las calles, representantes de escuelas de manejo y directivos del transporte selectivo hacen un llamado a las autoridades para que exista una mayor regulación y capacitación a quienes prestan este servicio.

“No solo ocurre en Managua, vos ves que otros municipios del país este tipo de vehículos son manejados por gente joven y que van sobre avenidas principales, por eso hay que pasar por un proceso de capacitación y profesionalización a estos jóvenes”, afirmó Jorge Aráuz Palacios, presidente de la Cooperativa de Escuelas de Manejo Unidas de Nicaragua (Cemun).

Lea: Caponeras, ¿quién las regula?

De acuerdo con el directivo, la Ley General de Transporte Terrestre (Ley 524) establece que los permisos de operación de transporte interurbano los da el MTI, y las autorizaciones para el transporte intramunicipal lo dan las alcaldías, pero adicionalmente esta ley establece que para que el permiso de operación del concesionario sea validado, se debe cursar un seminario de educación vial anualmente, “sin embargo esto no está ocurriendo con este sector”, dijo Aráuz.

Reynaldo Bermúdez, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis Independientes, agrega que suele suceder que las caponeras transitan con pasajeros en las vías de la capital, fuera de los corredores asignados.

El Nuevo Diario visitó las instalaciones del Instituto Regulador del Transporte de Managua (Irtrama) para incluir su versión en esta nota, sin embargo no fue posible obtenerla.

Supervisión esporádica

Pese a los señalamientos, representantes de cooperativas sostienen que sobre ellos si existe una supervisión por parte del Irtramma, aunque también reconocen que sus conductores operan con licencias ordinarias.

“Más que todo quienes usan estas caponeras son muchachos, jóvenes entre 17 y 25 años, que no han tenido mayores oportunidades de prepararse y a través de este servicio se le da una respuesta de carácter social, de trabajo”, refirió Emilio Jarquín, representante de la cooperativa de taxis y motos Alejandro Domínguez, la cual presta el servicio en el tramo comprendido entre el antiguo cine Ideal y el barrio Reparto Shick. De acuerdo con Jarquín, para prestar el servicio anualmente pagan un permiso de operación, también se realizan inspecciones mecánicas cada seis meses, más el pago anual del sticker de rodamiento municipal.

También: Transportarse en caponeras es riesgoso, pero barato

“El permiso de operación cuesta 500 córdobas, el sticker otros 50 y las inspecciones mecánicas rondan los 150, que esos documentos estén en regla forma parte de las supervisiones que hace Irtramma cada cierto tiempo”, señaló Jarquín. Al ser consultado sobre el hecho que los conductores poseen una licencia ordinaria y no una profesional comentó que “es prohibido pero imagínate si nosotros no le diéramos respuesta, ¿de qué viviría esa gente? si algunos ya son padres de familia”, dijo. Por su parte Carlos Robleto, secretario general del sindicato de caponeros Carlos Núñez Téllez, que opera entre el barrio Las Torres y las inmediaciones de la antigua fábrica de la Pepsi Cola, agrega que esta cooperativa hace recomendaciones sobre una conducción responsable del vehículo. “Por las condiciones del corredor que operamos, que es bastante transitado, recomendamos siempre que se haga el giro hacia el norte con precaución, transitar a baja velocidad, checar el estado mecánico de la unidad y no sobrecargarla”, declaró Robleto.

También: “La gente busca caponeras porque es una fuente de trabajo”