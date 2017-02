Hermanos golpean, matan y queman a su madre y su padrastro

La discusión por la desaparición de una plancha de cabello valorada en 2,000 córdobas habría sido el detonante para que los jóvenes Yader Isaac y Mario Chávez Canales asesinaran de varios golpes con un mazo e hirieran con un machete a su madre y su padrastro hasta provocarles la muerte. Luego de asesinarlos los quemaron en el patio de la casa ubicada en el barrio Nueva Vida de Ciudad Sandino.

Las víctimas fueron identificadas como Heymi Johana Canales Pérez y Denis Medina Moreno de 43 y 27 años respectivamente.

El crimen presuntamente ocurrió la noche del pasado viernes, de acuerdo con David Urbina, cuñado del fallecido, quien comentó que esa noche llegó a buscar a la pareja hasta su vivienda y los jóvenes Yader y Mario, de 19 y 25 años respectivamente, no lo dejaron pasar de la puerta y le indicaron que las víctimas estaban en el hospital de Ciudad Sandino.

Fue así que David Urbina y su pareja Margarita Moreno, hermana del fallecido, acudieron al centro hospitalario en busca de ambos, sin embargo nadie dio razón de ellos.

Por eso Urbina regresó a la vivienda y nuevamente los hermanos no lo dejaron ingresar y con actitud temerosa y tono agresivo le dijeron que se fuera.

“A mí me llamó la atención que Yader estaba nervioso, la luz de la casa apagada y escuchaba gemidos. Él salió hasta la calle para decirme que me fuera y que me iba a avisar cuando ellos (las víctimas) regresaran a la casa. Él no actuó solo, ahí también estaba Mario, el otro hermano. Ellos le robaban a su mamá para comprar licor y drogas”, declaró Urbina.

Les prendieron fuego

La mañana de ayer, vecinos del lugar comentaron que al amanecer observaron a Yader Isaac Chávez Canales salir al patio de la casa y prender fuego a un puñado de ropa, donde estarían envueltos los cuerpos de las víctimas.

Después vieron salir al joven con una maleta de ropa. Los vecinos le dieron persecución y lograron atraparlo. Mario Canales, el otro hermano, ya había escapado.

Versiones extraoficiales indican que la noche del viernes las víctimas llegaron a su casa y encontraron fumando marihuana a los jóvenes. Heymi no encontró su plancha de cabello y le pidió a sus hijos que se la devolvieran. Luego intervino el padrastro, quien despojó de su celular a Yader Isaac para que devolviera la plancha. En ese momento el joven tomó un mazo y golpeó en la cabeza a su padrastro y después a su madre.

La familia tenía cuatro meses de haber llegado al barrio Nueva Vida de Ciudad Sandino y hasta hace una semana la mamá de los jóvenes se dedicaba a la venta de ropa usada.

Había abandonado el oficio porque ingresó a trabajar a una zona franca de Los Brasiles. Su cuñado David Urbina también era su compañero de trabajo. La ropa con la que Yader Isaac prendió fuego a las víctimas es la misma que su mamá vendía.

Tenían antecedentes

Al lugar se presentaron médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y peritos del Instituto de Criminalística de la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones.

Las autoridades se limitaron a comentar que estaban tras la pista del presunto parricida Mario Chávez Canales, quien se encuentra prófugo.

La Policía Nacional interrogó a varios vecinos del lugar y detuvo a dos amigos de los hermanos Yader Isaac y Mario Chávez Canales quienes habrían estado con los jóvenes la tarde del viernes.

Se conoció que los victimarios tenían antecedentes delictivos y eran buscados por la Policía Nacional por haber robado una tablet, un celular y dinero en efectivo a uno de sus tíos que habita en Managua.

La familia se había mudado a Ciudad Sandino después de habitar en el barrio El Paraisito de la capital.

Los habitantes del barrio Nueva Vida se mostraron consternados por lo ocurrido y relataron que la familia discutía constantemente. Solicitaron a las autoridades mayor presencia policial en la zona, ya que aseguran que el consumo y venta de droga y alcohol se ha incrementado en los últimos meses.

Lo asesinan

Alexander Zamora, quien se desempeñaba como guarda de seguridad en una casa en Bello Horizonte, murió la mañana de este sábado tras recibir un disparo en el costado derecho. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le dispararon.

La víctima de 47 años y habitante del barrio Laureles Sur, fue auxiliada por un hombre que se encontraba cerca al momento de los hechos. Fue este testigo quien relató que tras propinarle el mortal disparo, los hombres procedieron a llevarse el arma que portaba Zamora.

Según su versión, los hechos ocurrieron a eso de las 7:00 a.m. y el arma usada es una calibre 38.

Te interesa: “Escondía información”, dice psicóloga sobre supuesto parricida