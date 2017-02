Sistema de transporte público requiere de cambio integral

Son las 5:15 p.m. hora pico y en la parada de buses de carretera Norte la gente se acumula en espera de la ruta 114 para que los lleve a sus hogares. Pero la distancia entre unidades es de casi 20 minutos. Cuando llega una ruta la gente corre y se lanza a la puerta.

El usuario Ignacio Solórzano observa que la unidad llega a toda velocidad y no entra a la bahía de buses sino que se detiene a mitad de la calle, porque el conductor no quiere retrasos a la hora de retomar la vía, ya que tiene que doblar en los semáforos de Plásticos Modernos.

Los usuarios corren entre motos y taxis que pasan entre el espacio en la vía dejado por el conductor del bus, pero el proceso de entrada se detiene con gente que sale por la puerta delantera. Como muchos no avanzan a lo interno del bus, quienes tratan de subir demandan al conductor que marcarán el pasaje, pero que abra las puertas traseras para entrar. No ha subido el último pasajero cuando la unidad arranca.

Según Solórzano, este es un ejemplo de la experiencia que centenares de usuarios padecen todos los días por la mañana y por la tarde para ir a sus centros de labores y de estudios.

El usuario se pregunta ¿falta de buses, falta de inspectores que vean las anomalías, falta de conciencia? ¿Por qué la gente no denuncia?

PREVENCIÓN

Como parte de los planes de prevención de accidentes, la semana pasada las autoridades policiales de la Dirección de Tránsito Nacional iniciaron la capacitación de 1,200 conductores de buses del transporte urbano colectivo de Managua.

En declaraciones a medios gubernamentales, el subcomisionado Danilo Gutiérrez, jefe del Centro de Educación Vial, expresó que la meta para este 2017 es capacitar a 40 mil conductores de transporte colectivo y selectivo a nivel nacional con quienes desarrollarán los temas de cortesía vial, respeto a las señales de tránsito y conducción defensiva, las cuales al ser violentadas se convierten en las principales causas de accidentalidad de acuerdo a las estadísticas.

“Estas capacitaciones son todo el año. Capacitaremos a 40 mil conductores a nivel nacional. Iniciamos con el transporte colectivo, con la Urecootraco, ya tenemos ahorita 40 conductores (de buses)”, expuso Gutiérrez la semana pasada.

La capacitación estará acompañada de una campaña en los buses, con mensajes alusivos al respeto de las normas de tránsito y de tomar las precauciones debidas con el fin de proteger la vida.

ACCIONES

El presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (Urecootraco), Danilo Sánchez, dijo a los medios oficialistas que en conjunto con Irtramma, ajustarán los tiempos de las rutas y tomarán medidas con los conductores irresponsables. Asegura que en los dos meses que van del año se ha amonestado a 100 conductores, entre sanciones y despidos. Otra medida será poner en los buses los números telefónicos de las cooperativas, para que los usuarios reporten quejas o sugerencias.

Según las estadísticas de la Policía Nacional, las unidades de buses representan el 6% de casos de accidentes de tránsito.

RESPONSABILIDAD

A pesar de los esfuerzos, defensores de los consumidores, transportistas y especialistas universitarios consideran que para mejorar el servicio de transporte urbano colectivo se necesita mucho más para que los planes tengan efectividad.

Por parte del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec), Freddy Hernández señala que la prevención de accidentes también tiene que ver con el buen servicio, y si se quiere mejorar el transporte urbano colectivo hay tres sectores que deben poner sus “barbas en remojo”: los transportistas, la institución reguladora y los usuarios.

“Mejorar el transporte urbano colectivo es responsabilidad compartida. Están las empresas del transporte que deben acatar las normas, el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) haciendo que se cumplan las reglas y luego están los usuarios que no exijan a los conductores que rompan con las normas, como por ejemplo pidiendo parada en lugares no adecuados”, dijo Hernández, recordando que los conductores trabajan jornadas de 5 a.m. hasta 10 p.m., en algunos casos.

El representante del Indec señala que los usuarios también deben comprometerse en la mejoría del servicio denunciando las anomalías. “Aquí en nuestra página al día tenemos en promedio 40 mensajes denunciando a los buseros, pero no te dan los datos completos y no quieren identificarse. La actitud tiene que ver con la falta de respuesta de las cooperativas y la institución reguladora. Por lo tanto, las autoridades deben ser más accesibles y en los puntos de mayor afluencia tener una caseta reguladora, donde la población pueda tener una respuesta inmediata”, alegó Hernández.

EDUCACIÓN DE USUARIOS

El conductor de la ruta 163, Mario Reyes, consideró bueno el refrescamiento de conocimientos, pero también el usuario debe ser educado, enseñándole que la salida es por atrás, que no se debe pedir parada en lugares no establecidos, ni solicitar que les abran las puertas en semáforos, entre otras cosas.

“Aquí si les decís algo te quieren pegar, o si quieren parada en un punto no autorizado te dan grandes golpes a la puerta”, alegó Reyes.

Según el estudio “Percepción de la población del servicio que presta el transporte urbano colectivo de Managua”, dado a conocer el año pasado por la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), los conductores se quejan de malos tratos por parte de los usuarios, además dañan los vehículos quebrando vidrios, rayan o rompen asientos y el tapizado, o ensucian las paredes de la unidad de transporte.

Entre una de las rutas que más maltratan a los usuarios, está en primer lugar la 110, seguida de la 104 y la Mini Ruta 4.

Otras rutas de las que hubo quejas de maltrato por parte de sus choferes fueron la 114, la 119 y la 102. Todas estas son las de mayor demanda de la población.

“Cuando sacamos el estudio con el objetivo de que ellos observaran los problemas, se invitó a los representantes de cooperativas y no vino ninguno. Igual ocurrió con las autoridades municipales y de Tránsito. Sin embargo, como universidad que busca aportar a la comunidad estamos en la disposición de que luego de las capacitaciones que desarrolla la Policía Nacional, podríamos hacer otro estudio para conocer la efectividad que estas tuvieron”, indicó el licenciado Silvio Andrade, coordinador de Marketing, Diseño y Publicidad.

Demandan más respeto

Tanto los usuarios como los conductores de buses demandan respeto, por lo que se quejan mutuamente por las actitudes que complican el servicio y la labor del transportista.

Quejas de los usuarios

*No siempre entran a las bahías asignadas

*Maltrato a personas con discapacidad

*No respetan señales de tránsito

*Parlantes de radio a todo volumen

*Malas maniobras en la vía

*La unidad parte cuando la última persona está subiendo.

*Pocos buses en hora de mayor demanda

*Hay competencias de velocidad entre buses.

No hay efectividad de la denuncia.

Quejas de los conductores

*Usuarios piden parada en lugares no autorizados

*Dañan asientos, puertas y vidrios de las unidades de buses

*En buses de solo tarjeta el usuario demanda que se tome dinero.

*De forma soez hacen reclamos a los conductores.

*Trabajan hasta 14 horas al día.