Ampliación de pista Solidaridad quedó inconclusa

Pobladores continúan demandando a la municipalidad que se finalicen los trabajos de restauración de andenes, que dejaron inconclusos con la ampliación de la pista Solidaridad, de la cual solo se terminó de manera óptima la pista.

El vendedor ambulante Alcides Mayorga, quien ronda las aceras del mercado Roberto Huembes y la parada de buses del barrio La Fuente, se quejó pues ya no existe el andén peatonal.

“Es un tierral. Antes aquí yo vendía mangos, pero de repente el viento sopla y te ensucia lo que tenés. No sé por qué no pudieron terminar los trabajos. Se supone que para eso les dieron dinero suficiente”, comentó Mayorga.

Lea: Se quejan por falta de paso peatonal

Los propietarios de establecimientos y de viviendas se quejaron porque cuando se hicieron los trabajos, rompieron las entradas de las casas y negocios y así quedó.

“Ya llevan dos meses desde que terminaron la calle y nada. Nos dejaron esperando. A uno le pagaron por el pedazo de terreno que usaron, y prometieron que restablecerían las entradas, pero ni los andenes terminaron. Acá ahora es de tierra y toda la gente que viene a la parada, levanta polvo”, alegó Istmania Contreras.

Ella dijo que no va a invertir en reparar, cuando eso era un compromiso de la municipalidad.

En la zona de la salida norte del barrio La Fuente, de los semáforos del Hospital del Niño una cuadra al sur, una vecina dijo que están contrariados por el bloqueo de la salida, por los materiales de construcción que han dejado, entre otras cosas como herramientas.

“Es un problema. Ya con el vehículo no podemos salir con tranquilidad. Tenemos que pedir permiso para que nos den lugar de salir. Para nosotros son meses de estar así, porque esta gente se colocó aquí como dos meses antes de terminar la pista y ahora se quedaron. Uno les pregunta y dicen que no hay riales para terminar los detalles de la obra, y no saben cuándo finalizarán”, alegó Alejandra Valle.

Mientras tanto, los propietarios de los negocios circundantes al desagüe que desemboca sobre el cauce El Dorado, señalan que dejaron a medio terminar las obras de reforzamiento de la salida del canal.

“Este cauce viene desde las Colinas, va al reparto Schick y baja hasta la colonia Proyecto Piloto y el barrio La Fuente. El agua de lluvia pasa por la tubería debajo de la pista Solidaridad y sale al cauce El Dorado. Se pusieron a armar la estructura de varillas para construir las paredes, pero de eso hace más de un mes que los trabajadores se fueron. Nunca lo terminaron”, comentó Gabriel Zamora, habitante del sector.

También: Discapacitados esperan instalación de ascensor

Zamora indicó que dentro de poco comenzará la temporada de lluvias y si no se apuran en terminar, el agua destrozará todo el poco avance del reforzamiento.

Los vecinos reiteraron el interés en que se mejoren las condiciones de la pista, pero también que la municipalidad desarrolle las obras inconclusas, para que la población de los alrededores retome su vida cotidiana.