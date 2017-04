Homicida de cobrador admite cargo

De 5 a 15 años de prisión podría ser condenado Álvaro Francisco Pavón, de 66 años, luego de haber admitido ante un juez que mató de varias cuchilladas a Juan Manuel Castillo, de 40 años, cobrador del bus expreso con ruta Masaya- Managua, la mañana del 6 de abril.

Al iniciar la audiencia inicial, la defensa solicitó la palabra al juez suplente del Juzgado Sexto Penal de Audiencia, Félix Salmerón, para que su cliente admitiera el homicidio.

Te interesa: Pobladores agreden y detienen a pasajero que mató a cobrador en el Roberto Huembes

“Quiero pedirle disculpa a la familia doliente, aunque sé que con la disculpa no se hace nada. Y sí, acepto los hechos”, dijo escuetamente Álvaro Francisco Pavón.

Cuando el acusado logró ver a su familia se puso a llorar y al terminar la audiencia pudo abrazarlas y también pedirles perdón.

“Perdónenme por todo el daño que les he hecho”, les dijo a su esposa Cayetana Mora y a una hija presente en la sala, mientras las abrazaba.

Debate de pena

Tras la admisión de los hechos, la representante del Ministerio Público Gisel Morales, solicitó la pena máxima por el delito de homicidio que son 15 años y el abogado defensor Silvio Antonio Jiménez pidió 5 años.

La defensa basó su solicitud tomando en cuenta que Pavón admitió los hechos. Según él no se dio a la fuga el día del suceso, además alegó que es un adulto mayor con varias enfermedades, casi un reo valetudinario.

El juez dará a conocer la sentencia condenatoria en el tiempo estipulado por la ley, que son tres días.

La familia doliente atraviesa otra tragedia. A raíz de los hechos, a doña Elsa del Carmen Castillo, madre de la víctima, le dio un infarto y derrame cerebral a dos días de enterrar a su hijo.

“Mi madre está grave, está muy mal por todo esto. Además dejó a un niño huérfano, él (Pavón) era su pilar, su sustento, ese niño llora todos los días, lo busca. Es un niño que a pesar de tener 17 años, su discapacidad cerebral no le permite entender lo que pasa a su alrededor”, agregó Mariela Estrada, familiar de la víctima.

El reo insistió en que su vuelto no eran 5 córdobas, sino 85, ya que según él pagó su pasaje con un billete de 100 córdobas y este valía 15. El día de los hechos ese fue el origen de la discusión que desencadenó en el homicidio.

“Estoy hasta donde no es, 66 años intachables. Yo nunca hice nada , para venir a esto. Nunca tuve un problema similar, pueden verificar en todo el Pacífico de lado a lado y en la zona central donde yo he trabajado, jamás he peleado. Me ganó la cólera porque soy de carne y hueso”, dijo Pavón.