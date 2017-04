Ausencia de jurados de conciencia provoca retardación de justicia

Las ausencias de los ciudadanos que son elegidos para formar parte de los jurados de conciencia provocan retardación de justicia, coincidieron magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La presidenta de la CSJ, magistrada Alba Luz Ramos, declaró que tratan “de reducir al mínimo los delitos que se son sometidos al conocimiento de un jurado, porque no hay ese sentido de responsabilidad cívica y se atrasa la justicia”.

Ramos agregó que “es difícil establecer una sanción para un ciudadano que no llegó al jurado”.

Cinco personas forman parte de los jurados y cuando una falta a una cita para iniciar un proceso, “simplemente no se hace el jurado, se vuelve a citar y nos atrasa”, sostuvo la magistrada.

Te puede interesar: Nuevo impulso a Ley de Colegiación de abogados

Cuando se hicieron las últimas reformas a la Constitución Política, “planteamos que había que eliminar ese artículo sobre los jurados de conciencia”.

El artículo 34 de la Constitución Política establece que un ciudadano tiene derecho a ser “sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Se establece la acción de revisión”.

Al respecto, el magistrado Rafael Solís destacó que en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional “hay un proyecto para reducir el ámbito de competencia en los delitos que son conocidos por jurados de conciencia y hay que esperar que lo dictaminen”.

“El proyecto no lo hizo la Corte, pero a nosotros nos consultaron y vimos que está bastante bueno. Hay que ver las estadísticas para ver cuáles son los delitos donde menos llegan ellos (los jurados), en los que no tienen interés para que mejor sean los jueces los que juzguen, parece que en los delitos de robo, incluso algunos homicidios, algunos que tienen que ver con estafa, los jurados no están llegando, pero no puedo decir con exactitud una cantidad”, añadió Solís.

También: Poder Judicial espera menos juicios civiles

El artículo 293 del Código Procesal Penal indica que “todo acusado por la presunta comisión de un delito grave tiene derecho a ser juzgado por un jurado, excepto en las causas por delitos relacionados con el consumo o tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas o con lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas. En todos los casos, los juicios en las causas por delitos menos graves se realizarán sin Jurado”.

No obstante, el artículo establece en su párrafo segundo que el acusado “puede renunciar a dicho derecho y ser juzgado por el juez de la causa. Al efecto, deberá manifestar expresamente esta renuncia a más tardar diez días antes de la fecha de inicio del Juicio”.

Los magistrados participaron ayer en una reunión de las cortes de justicia de los Estados miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada en Managua, y en la cual estuvo el canciller de la República Denis Moncada Colindres y el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, César Salazar Grande.

Este encuentro fue parte de los mecanismos “de diálogo y reflexión para armonizar las resoluciones de los tribunales, para fortalecer la institucionalidad de la justicia en Centroamérica dentro del marco del SICA”.

“Armonizar es un desafío permanente, implica coordinar y sistematizar los ordenamientos jurídicos de los diferentes países en el ámbito de la administración de justicia”, señaló Moncada Colindres.

Además: Estudian subir penas de crímenes atroces