Espacios familiares en desarrollo y otros en espera de ser inaugurados

Los diseños del primer parque natural de Managua están concluidos. En tanto, se trabaja en otros puntos de la capital como parte de la inversión que el gobierno municipal desarrolla en el viejo casco urbano de Managua.

La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, señaló recientemente que este parque será “un espacio de reunión y encuentro en un ambiente natural, en armonía con la naturaleza”. Se llamará parque natural de la Divina Misericordia.

Ubicado en Villa Fontana, al costado oeste de la iglesia del mismo nombre, este será el primero de una serie de espacios similares que el Gobierno de Nicaragua, en alianza con la Alcaldía de Managua (ALMA), desarrollará en la capital.

Actualmente la maquinaria municipal ya realizó movimientos de tierra, desmontó las áreas con matorrales y eliminó la basura. Posteriormente se espera la construcción de andenes, la introducción de tubería para agua potable, luminarias y los trabajos de ornamentación.

El costo de la infraestructura aún no se ha dado a conocer y es un proyecto no previsto en el Plan de Inversión Anual de la municipalidad.

Este constará de senderos, bebederos de agua, bancas y un gimnasio al aire libre, vigilancia privada y en especial muchos árboles y plantas que permitirán mantener un ambiente con sombra y frescura. Tendrá acceso a WiFi.

Para el responsable de la estación biológica “Juan Roberto Zarruk” de la Universidad Centroamericana (UCA), Marvin Torres, es un buen punto de partida desarrollar parques verdes y no solo parques para juegos infantiles y deportivos, sin embargo recomendó que con la construcción de estos parques, la municipalidad debe promoverlos, esto para incentivar la visita a los mismos.

“Considero que sería mejor que no se instale el WiFi porque el objetivo de estos espacios es que los visitantes deben ver los árboles y se disfrute el lugar con la familia, y no que la gente se mantengan con la cabeza inclinada viendo la pantalla de un celular”, dijo Torres, recordando que lugares como el Arborétum no posee tanta afluencia de visitantes y se ha limitado para recorridos de estudiantes.

Otras obras en desarrollo están ubicadas en el parque Luis Alfonso Velásquez (LAVF).

En primer lugar está el lago artificial, que se construye en el sitio que antes dio cabida al monumento Faro de la Paz.

Según el proyecto presentado a los medios de comunicación por el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, este será un espacio donde los visitantes podrán navegar en pequeños botes de remos y bicicletas acuáticas, sosteniendo la forma del antiguo Parque de la Paz.

Los encargados del proyecto ya introdujeron tubería y laboran con el movimiento de tierra alrededor y se retiraron cúmulos de tierra. Esta obra está en la esquina noreste del parque, junto a las recién construidas canchas de tenis y a un costado del parqueo del estadio de beisbol infantil “Roberto Clemente”.

Se trabaja en la segunda fase del parque, donde se construye una estructura para eventos deportivos, entre estos las piscinas olímpicas y el polideportivo “Alexis Argüello”.

En la presentación del proyecto realizada el año pasado, Moreno detalló que la segunda fase se desarrollará por etapas. Según el Plan de Inversión Anual, para el centro de usos múltiples se destinarán C$197.5 millones, y para las piscinas C$108.3 millones.

En el parque LAVF se inauguró este año una pista de patinaje para juegos extremos con una inversión de C$13 millones, además se tiene previsto la finalización de seis canchas de tenis que serán parte de los escenarios para los XI Juegos Centroamericanos, valoradas en C$38 millones, según fuentes oficiales.

Mientras tanto, hay varios proyectos finalizados que esperan por su inauguración, entre estos el recién terminado anfiteatro Tomás Borge, el cual sería inaugurado el 28 de abril, sin embargo quedó pendiente.

Un proyecto que fue inaugurado en la segunda semana de diciembre del año pasado y sigue sin ser abierto al público es el museo Juan Pablo II.

Esta es un área de 800 metros cuadrados el cual cuenta con una galería de fotos, una réplica del Papa móvil, urnas conteniendo la vestimenta y reliquias del ya fallecido sumo pontífice que visitó en dos ocasiones Nicaragua. Además se construyeron monumento, jardines, una capilla y una enramada similar a la que fue usada para oficiar su misa en la hoy llamada plaza Juan Pablo II, ubicada frente al antiguo Malecón de Managua. La inversión de este proyecto fue de C$45 millones.

Sobre la misma avenida Bolívar también hay dos proyecto finalizados en enero de este año, que esperan su apertura: estas son la Casa del Maíz II, localizada frente al Parque Central de Managua, y la Casa del Pan San Antonio de Padua. El secretario general de la alcaldía capitalina indicó que en ambos tiangues se destinaron C$25 millones.

Otros trabajos se desarrollan en el recién terminado museo casa hacienda San Jacinto, que es una réplica de tamaño natural de la histórica casona donde los nicaragüenses repelieron las fuerzas invasoras de William Walker, y donde se derrotó a las tropas del lugarteniente filibustero Byron Cole, el 14 de septiembre de 1856.

Esta contendrá monumentos a José Dolores Estrada, monumento a Andrés Castro, una pintura de los Indios Flecheros de Matagalpa, también un monumento sobre todos los elementos que hablan sobre la batalla.

Este museo es parte de la quinta etapa del Paseo Xolotlán, cuyo costo en infraestructura está por los C$12 millones.