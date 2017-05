El opacado parque de Ciudad Jardín espera remodelación

En la mera puerta del monstruoso mercado Oriental, a unos 20 metros del parqueo trasero de los pollos de Ciudad Jardín, está la mesita de quien vende controles de televisores y repuestos usados de licuadoras, pero más allá está la entrada de un parque del que muchos ya no se acuerdan, aunque está en el centro de la capital.

Este es el parque de Ciudad Jardín. Su entrada, un viejo portón revestido de malla ciclón, está bajo llave y guarda un terreno polvoso con una docena de árboles alrededor, la estructura de lo que se cree será un centro de desarrollo infantil (CDI) y una pequeña cancha con graderías de concreto.

“Hace año y medio que hicieron eso y no lo continuaron. Está terminado, pero siguen sin inaugurarlo. Dicen que es el proyecto de CDI para las comerciantes del mercado, pero no se sabe a ciencia cierta”, comentó una de las personas que viven en los alrededores, mientras el vigilante que resguarda el punto dijo que no había acceso al público.

El habitante del residencial Ciudad Jardín Pedro Isabá, de 54 años, que toda su vida ha residido ahí y estaba muy pequeño cuando visitó el parque por primera vez, afirma que “en los setenta era diferente. Todo esto eran casas y el mercado estaba concentrado en lo que se conocía como la casa del Gigante de los precios enanos, hacia el oeste, y el mercado estaba alrededor de los galerones, antes que se construyera el cine México. Entonces la pasada era libre para los vehículos como en cualquier otra calle, fue hasta finales de los ochenta que se llenó de tramos y en los noventa el mercado comenzó a tragarse el parque, que se volvió inseguro por la delincuencia”.

El diputado por el Partido Liberal Constitucionalista Walter Espinoza, exconcejal municipal, lamentó que el parque esté cerrado.

Mencionó que por décadas quedó prácticamente en el olvido. En una visita realizada hace varios años se encontraron con los juegos dañados, montoso, sin iluminación, ni agua para los visitantes.

“Este parque estuvo en el abandono por muchos años, pero se destinó una partida presupuestaria para rehabilitarlo y darle colorido, ya que este es el único sitio para la niñez en los barrios aledaños. No me explico por qué continúa cerrado”, señaló Espinoza.

Según datos recabados por Eddy Kühl, en su libro “Quienes construyeron Nicaragua, concibieron, diseñaron y crearon”, lo que hoy conocemos como Ciudad Jardín fue parte del primer gran proyecto de vivienda con 900 casas, financiado por el sector privado y desarrollado en 1966. La construcción del parque, en un área de aproximadamente de 7,000 metros cuadrados, estaba contemplado.

En abril del 2010 surgió un conflicto cuando Alfredo Osorio Peters, de la empresa que construyó la urbanización, se tomó el área bajo el argumento de que él había donado los terrenos y estaban en abandono, sin embargo fue desalojado por las autoridades municipales.

Según datos de 2014 de la municipalidad, para su rehabilitación se destinó C$1 millón, como parte de las obras en 220 parques de la capital.