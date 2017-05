Pobladores de Hialeah no tienen servicio de agua potable

En las últimas dos semanas, los pobladores del barrio Hialeah no han recibido el servicio de agua potable.

“Tenemos dos semanas sin agua potable, hemos llamado a Enacal pero no nos resuelve nada, nos andamos asoleando, tenemos que agarrar la ropa sucia y llevarla a lavar donde familiares de otros barrios, porque el agua que recogemos solo es para bañarnos y los niños no van a clases por falta del agua”, relató molesta Yelba Hernández, quien habita en la zona perjudicada.

Asimismo manifestó que la única forma de conseguir agua potable es comprándola en las demás casas donde sí llega el vital líquido. Los pobladores aducen que una de las tuberías está dañada.

“Queremos que nos compongan las tuberías para que venga normal el agua, los recibos vienen puntuales pero lo que no viene es el agua”, agregó otra pobladora.

Una situación similar atraviesan las personas que habitan en la segunda etapa del barrio, quienes desde hace cuatro días tampoco reciben el servicio. Aducen que esta interrupción se debe a que las lluvias que están cayendo en la capital desde el jueves dañaron las tuberías.

“En todo el día no hay agua, solo en ciertas partes del barrio llega y por un ratito, Enacal no da respuesta, no dice nada”, expresó Henry Suazo, mientras llenaba tres baldes de agua para que su familia pudiera tomar agua durante el día.

Elizabeth Aburto Pérez también habita en la segunda etapa del barrio Hialeah y contó que en la Colonia Monserrat les regalan y reparten el agua potable en dos horarios: de 9:00 a 11:00 de la mañana y de 3:00 a 5:00 de la tarde.

“Hasta los niños han venido a traer agua con botellas porque no tenemos ni una gota, queremos que ya nos vengan a poner el agua, porque hay personas que tienen a recién nacidos y no podemos estar así”, puntualizó Elizabeth Aburto.