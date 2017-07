C$51 millones para fase II de parque Las Madres

La segunda fase del parque Las Madres tendrá una inversión de C$51 millones de córdobas, para desarrollar cuatro nuevas áreas que completarán este centro de entretenimiento infantil, el cual fue totalmente restaurado y reinaugurado en marzo de este año.

Los fondos fueron aprobados en el último cabildo municipal de la Alcaldía de Managua (ALMA), junto a otros proyectos de beneficio para la población.

El proyecto consta de la construcción de la nueva etapa a un costo de C$12 millones, la adquisición e instalación de nuevos juegos infantiles con una inversión de C$13 millones.

Se construirá la tercera área de juegos extremos en la capital, habrá una zona exclusiva para este tipo de práctica para quienes gozan de la adrenalina, para lo cual se destinarán otros C$13 millones. Esta se sumará a las ya desarrolladas en el parque Luis Alfonso Velásquez y el parque del ALBA, ubicado junto al parque Pedro Joaquín Chamorro.

Otros elementos que tendrá el parque serán un Instituto de Medicina Natural donde se atenderá a la población y el Centro Cultural Leonel Rugama. Para la infraestructura de ambos se invertirán C$13 millones.

En total todo el complejo representa una inversión de C$51 millones.

Convivencia y armonía

La justificación municipal destaca que este es parte de los proyectos con los que se busca aumentar las opciones para la convivencia y la armonía familiar, facilitar el aumento del turismo y dinamizar la economía del municipio.

La concejal Ileana García, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), señaló que el destino de los fondos se aprobó por unanimidad, considerando que el proyecto es en beneficio de la población.

“Este es en esencia un centro recreativo para la niñez y la diversión sana, donde sus visitantes pueden dar uso de las instalaciones con toda seguridad, sin temor a la delincuencia”, alegó García destacando que este es el único parque de Managua con juegos especiales para niños chiquitos.

Así mismo, consideró oportuna la instalación del Instituto de Medicina Natural además del centro cultural como complementos de la primera fase cuyo costo de reconstrucción fue de C$23 millones, en un área de 11,000 metros cuadrados.

El parque original fue resultado de los esfuerzos del Comité de Damas del Club Rotario, quienes decidieron dedicar un monumento al heroísmo de la maternidad y con el apoyo económico de la población la empresa italiana Pasqualini & Cerullila elaboró una escultura de mármol que arribó a Managua en 1957.

El parque se inauguró el 30 de mayo de 1959 y se consideraba un punto de referencia para los managuas; con los años tuvo diferentes obras de mantenimiento, hasta su total reconstrucción a partir del 2016 y su reapertura este año.

La rehabilitación desarrollada en la fase I consta de senderos y andenes nuevos, nueve juegos infantiles plásticos, se instalaron cuatro quioscos nuevos para comidas, un nuevo sistema eléctrico, wifi gratis, además de un parqueo con espacio para 55 vehículos, entre otros detalles.

Población contenta

Para el padre de familia Wilfredo Ismael Rodríguez, es un lugar bonito y bien adecuado para la niñez, con jardines y espacios para que los niños puedan jugar sin problemas.

“Me gusta este parque porque no vienen muchos chavalos grandes que a veces golpean a los más pequeños, como a veces pasa en el parque Luis Alfonso. Estos son juegos para chiquitos. Espero que con el parque de juegos extremos que piensan poner aquí no se venga mucho chavalo grande”, consideró Rodríguez.

A Isabel Castellón le parece buena idea que haya un centro cultural para que también resulte atractivo para la niñez.

“Antes aquí había una biblioteca infantil, pero no era muy llamativa y el parque estaba muy deteriorado. Ahora con el parque nuevo será interesante qué opciones darán a la niñez, si hacen horas de lectura de cuentos o actividades que sean no solo de correr, sino que también se interesen en leer, en dibujar o incluso tal vez bailar o hacer incluso teatro infantil. Tengo muchas expectativas con ese centro del que hablan”, comentó Castellón quien dijo que un parque de juegos extremos no compagina mucho con un centro cultural.

Sobre la clínica de medicina natural Nahima Contreras, dijo que será una buena opción para la población tratarse enfermedades con este método.

“Yo vivo en el barrio El Recreo y me quedará cerca. Yo tengo fe en los tratamientos naturistas, pues con las pastillas uno se llena de químicos que te golpean el estómago. Eso no es bueno. Las plantas medicinales a veces pueden ser más efectivas”, alega Contreras.

Otras inversiones que ya se desarrollan en parques son C$271 millones para el parque Luis Alfonso Velásquez Flores (LAVF), divididos en C$136 millones para la fase I cuyas obras se impulsan en los alrededores del antiguo parque de La Paz, parte de estos fondos están centrados en los nuevos juegos mecánicos que se instalarán en esa área.

Así como C$135 millones para más obras en la fase II del mismo parque, que también contendrá más juegos infantiles y canchas de basquetbol a los costados del Polideportivo Alexis Argüello, en construcción y según la planificación municipal debe estar listo antes de diciembre, ya que en la fase II predominan instalaciones deportivas que serán utilizadas en los XI Juegos Centroamericanos a celebrarse este año.