Red vial capitalina poco amigable con ciclistas

Las principales pistas de Managua son identificadas como peligrosas para los ciclistas, según los primeros datos obtenidos y analizados por tres organizaciones sin fines de lucro, que desarrollan un mapa amigable para circulación de ciclistas.

Los niveles de riesgo se han determinado considerando la velocidad de circulación vehicular, el volumen de circulación y si existen infraestructura para la circulación de bicicletas.

Aun cuando las principales pistas de circulación y acceso a la capital son peligrosos, existen otros que presentan algunas condiciones como: avenida Bolívar, el segmento de la dupla norte desde el Ministerio del Trabajo hasta la segunda entrada al Paseo Xolotlán, el boulevard Don Bosco hasta la pista La Solidaridad.

Te interesa: Mejoran infraestructura vial en San Lorenzo

Rodrigo Rodríguez, perteneciente a Mapanica, señala que estos datos fueron obtenidos en un primer taller en el que medianteexperiencia de los ciclistas se identificaron y calificaron los diferentes sectores de peligrosidad. La información será registrada en una aplicación que pronto estará disponible de forma gratuita.

“Esta es una iniciativa que tiene el objetivo de recolectar información para detectar lugares con condiciones para la movilidad en bicicleta, pero también identificar los diferentes niveles de riesgo en las vías. Pretendemos que para finales del año logremos tener terminado el mapa”, expresó Rodríguez.

El mapa tendrá la posibilidad de ser alimentado por la población ingresando a la dirección www.openstreetmap.org se registra e ingresa para enriquecer el documento.

De interés: Asamblea aprueba US$191 millones en préstamos

La iniciativa está a cargo de Mapanica en conjunto con las organizaciones sin fines de lucro Bicicletada Managua y Biciudadanía. Para el mapeo se utiliza la plataforma de Open Street Map, en el cual están presentes experiencias de países europeos, entre ellos Inglaterra y Francia, desde donde se extendió al mundo en el año 2006.

Educación vial

Manuel Martí, de la organización Bicicletada y Biciudadanía, destaca que entre los objetivos está el obtener reacciones ciudadanas sobre las vías públicas.

“Acá ni los conductores de vehículos se respetan entre ellos y este no es solo un problema para los ciclistas, sino también para los peatones que circulan por la ciudad. Nuestra intención es que a partir de la bicicleta, se use como punto de partida y se empiece a hablar de movilidad ciudadana sustentable. Circular por las calles de Managua tiene que ser incluyente, no solo para los automotores o las motocicletas. Hoy en día el carro está en la cima de la pirámide de prioridad en las vías y los peatones están en el punto más bajo”, alega Martí.

Lea más: Del Pacífico al Atlántico en dos ruedas

Considera que “la forma de pensar la ciudad es a través de lo visible, como son los mapas y por eso empezamos a mapear para entender la ciudad, apropiarnos de ella y pensándola. Plasmar no solo la información de los lugares de riesgo, también los puntos donde hay talleres y tiendas de bicicletas”.

Otras iniciativas

En el caso de Mapanica, este grupo de voluntarios el año pasado lanzó su primera iniciativa, Rutas de Managua y Ciudad Sandino. Promovieron un segundo proyecto que por falta de condiciones no se pudo concretar, el cual cons,istía en el mapeo del mercado Oriental.

“Comenzamos a trabajar en el proyecto que consistía en ubicar los principales puntos de referencia y comercios, pero se necesita hacer posicionamiento global para definir con exactitud los lugares y ubicarlos, sin embargo el problema era el riesgo de andar con un teléfono celular de forma abierta, y otro problema es la mala señal por la cantidad de láminas metálicas de las que están compuestos los comercios del mercado”, dijo Rodríguez, quien destacó que el mapeo y la aplicación estará lista para finales del año.