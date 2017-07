El Oriental alberga varias terminales de buses interurbanos

El mercado más grande del país, el Oriental, tiene siete terminales de buses interburbanos, sin embargo los transportistas lamentan que muchos de los visitantes que llegan a este popular centro de compras desconocen esta información.

La terminal de los buses que van a Granada está ubicada en el Gancho de Caminos y cuenta con una flota de 35 unidades que realizan el recorrido con 10 minutos de diferencia. El costo del pasaje es de 34 córdobas, informó Marvin Larios, chequeador de la ruta.

Desde ese mismo lugar, cada 25 minutos salen buses hacia Masaya, La Concepción, Ticuantepe y Jinotepe. Son 12 unidades las que cubren la ruta y el costo del pasaje es de 20 córdobas, pero si el pasajero viaja hasta Jinotepe el valor es de 32 córdobas.

En ese sector, existe una terminal de buses interlocales con destino a León. Para cubrir la ruta Oriental-León hay 11 unidades y el valor del pasaje es de 61 córdobas.

Desde la popular terminal de la 133, también salen microbuses con destino a Jinotepe por la vía El Crucero y Diriamba.

“Esta terminal tiene 21 unidades, salimos cada 20 minutos, entramos al mercado a las 4:00 a.m. y la salida la hacemos a las 6:00 p.m. El costo del pasaje a Jinotepe es de 33 córdobas y a Diriamba 30 córdobas”, detalló Ricardo Rugama, uno de los chequeadores. Mario Córdoba, chequeador de la ruta Oriental-Masaya, explicó que la salida de estos microbuses es conforme a la demanda de usuarios.

“No tenemos destinadas hora de salidas, hasta que el bus está lleno podemos movernos, entramos al mercado a las 5:20 a.m. y nuestra salida es a las 6:20 p.m., en esta terminal nos coordinamos 24 unidades y el pasaje tiene un valor de 19 córdobas” dijo.

Buses no expresos

La ruta Oriental-carretera vieja a León es la opción ruteada para aquellos que habitan fuera del casco urbano de la capital. Realizan paradas en El Quebracho, Los Cedros y en otros puntos sobre la vía. Hay 4 unidades en esta terminal y cada una realiza un viaje por día. En el sector de El Novillo salen autobuses que viajan hasta Masaya y cubren comunidades ubicadas al sur de Managua como Santo Domingo, Los Vanegas, San Antonio Sur y Esquipulas.

Yuri Huembes, conductor de la ruta que cubre el km 12½ carretera Masaya- Oriental, detalló que la salida de estos buses es cada 15 minutos. Hay 10 unidades en esta terminal y estos buses trabajan con barras electrónicas para controlar la cantidad de pasajeros y el tiempo de recorrido.

Pedro Aguirre, usuario de transporte público, comenta que desde que se enteró de esta terminal se ahorra el pasaje hasta la parada de la Universidad Centroamericana (UCA), donde tomaba el microbús.

“Tomo el bus en esta terminal, me sale bien porque me lleva directo hasta donde vivo, solo pago acarreo y los 20 córdobas de pasaje y no tengo que moverme hasta la UCA pagando taxi por las compras”, apuntó Pedro Aguirre.

Detrás de las viejas instalaciones de la Cervecería Victoria se encuentra un parqueo privado de donde salen buses que viajan a los municipios del departamento de Boaco, así como otros con destino a Ciudad Darío, Matagalpa.

Anastasio Arauz Reyes, dueño del autobús con destino a Teustepe, señaló que esta unidad de transporte entra una vez por día al mercado y los usuarios tienen un tiempo de 4 horas para realizar sus compras o diligencias. El pasaje tiene un valor de 56 córdobas.

“La gente ya maneja nuestra salida de Teustepe a las 3:20 a.m. y la salida del mercado a las 11:45 a.m. diario. Hacemos un viaje ruteado que dura unas tres horas con aproximadamente 60 pasajeros”, detalló Aráuz.