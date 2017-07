Niños, personas de la tercera edad y transeúntes en estado de ebriedad son las personas más proclives a caer en un cauce descubierto que serpentea por 4.7 kilómetros, cruzando por una docena de barrio de los distrito VI y VII al este de la capital. Según los habitantes que moran a orillas del canal, son muchos los que han terminado en el fondo.

“Últimamente en este punto no he sabido que alguien se haya caído, pero cuando llueve y alguien de los barrios de la parte de arriba cae, por aquí pasa”, dijo Raymond Ruiz García, habitante de villa San Jacinto, quien señala que hace algunos años, antes que se construyera el actual muro, un vehículo se fue al cauce.

Para Ruiz, este es un cauce peligroso no solo por estar a cielo abierto, sino también porque se desborda e inunda la calle.

“La comidería que está en el esquina, en la marginal de la pista Larreynaga, es la que dio a poner ese muro, pero siempre el agua se sale”, dijo Ruiz.

Sobre la misma línea del canal pero en el barrio Waspán Sur, habita Thelma Gutiérrez, quien señala que hace algún tiempo se fue una niña que estaba jugando en la calle luego de la lluvia, pero los trabajadores de un taller se lanzaron a rescatarla y sacaron a la pequeña toda raspada.

“Otro día fue un señor de edad alcoholizado que dicen que se puso a orinar, pero resbaló y cayó”, aseguró Gutiérrez, destacando que una parte del cauce tiene malla de seguridad, pero se han robado tubos y parte de la red, dejando expuesta la orilla.

“En la esquina se fue un carro. Esa vez estaba lloviendo, parece que (el conductor) no se fijó y siguió recto. Eso fue hace varios años”, aseveró Gutiérrez.

Para Juan Morales Arce, del barrio Waspán Norte, el cauce es un riesgo todo el tiempo, sin embargo la gente vive a orillas de él.

“Hace rato que lo recubrieron, pero es un peligro. Ya sea porque alguien se caiga o por las casas que tiene a la orilla”, consideró Morales, aludiendo que el lunes un señor (Ronny Torres García, de 50 años) tuvo suerte y fue rescatado con vida de las aguas luego de ser arrastrado por aproximadamente dos kilómetros.

Rescatistas

El responsable de operaciones de Cruz Roja, Aldri Flores, destacó que desde su organismo de socorro han asistido a 10 personas, en especial a personas alcoholizadas que no miden el peligro que corren.

“Esto sucede en todo momento. No solo en invierno hay personas que caen y son arrastradas por la corriente, también cuando están secos hay personas lesionadas. Sucede que como están descubiertos, cualquiera puede caer, pero el peligro no está en el canal, sino en no acatar las medidas de seguridad. La mayoría de las personas que viven a las orillas ya saben del peligro, pero hay gente que no es del lugar y por no tener el debido cuidado cae”, consideró Flores.

Casos registrados

Según el teniente Olmo Noguera, jefe de operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos (BCB), las personas de la tercera edad, ebrios y niños son los más vulnerables a terminar en el fondo de un cauce. Destacó que en lo que va de este año en Managua tienen registrado 12 personas rescatas de cauces. De ellas cinco fueron arrastradas por escorrentías pluviales en cauces y siete rescatadas por lesiones al caer en el canal seco.

“Primero están las tres personas que a inicios de este mes se fueron con todo y carro a la corriente del cauce Occidental con un saldo mortal de dos fallecidos. Ayer (el lunes) se recuperó una persona con vida en la zona de Waspán Norte y hubo otro que cayó en el cauce El Dorado, pero hasta el momento no se ha recuperado el cuerpo”, reveló el teniente Noguera.

Técnicas de rescate

Según el jefe de operaciones, es casi normal que alguien caiga en los canales secos, pero muy poco se habla en esos casos, ya que los afectados solamente son retirados por los cuerpos de rescate sin mayores problemas. Otros rescatados fueron dos caninos y dos caballos.

“Los cauces son muy peligrosos y la velocidad de las aguas puede depender del tamaño, el volumen de las aguas y la pendiente del canal. Para eso utilizamos tres métodos de rescate: cuerpo a cuerpo, con tirolina o cuerda tensada a lo ancho del canal, y el rescate de orilla”, señaló el teniente Noguera, alegando que no se utilizan redes por la cantidad de basura y los troncos de árboles que arrastra la corriente y quedan pegados.

“Quienes están más expuestos a caer en los canales son los niños, porque muchas veces no están conscientes de los riesgos que corren al estar en la orilla de un cauce y lo ven como un juego. Están también las personas de la tercera edad, que por su falta de visión o desorientación fácilmente pueden resbalar, y también rescatamos con frecuencia a gente en estado de ebriedad, que fácilmente puede caer”, refirió Noguera.

Datos de la Alcaldía de Managua señalan que la capital es atravesada por 145 kilómetros de canales de drenaje pluvial.

Los cauces mayores de la capital son el San Isidro de la Cruz Verde, Los Duarte, Jocote Dulce, Interceptor San Juan, Interceptor Tiscapa, el Occidental, El Borbollón y 31 de Diciembre.