La falta de compradores y de proveedores que ofrezcan productos a precios mayoristas parece estar afectando a los comerciantes del mercado Periférico, quienes han tenido que cerrar sus tramos.

Se han cerrado una cantidad considerable de tramos que hoy son utilizados y/o alquilados como bodegas por algunos dueños que fueron comerciantes, pero debido a las bajas ventas tuvieron que retirarse.

Cada día la demanda es mínima, expresan los comerciantes de productos perecederos. Reyna Mercado, señaló que debido a la poca demanda no es rentable para los proveedores.

“Aquí no vienen los camiones de descargue porque no les resulta. El mercado es pequeño, la demanda es poca y un mayorista no va a pasar todo el día por vender 300 plátanos cuando en los otros mercados como el Oriental y el Mayoreo llega con 5000 mil plátanos y en dos horas lo vende”, expresa.

La comerciante agregó que este mercado no cuenta con área de descargue y los mayoristas buscan plazas en otros mercados más grandes para abastecerlos de productos.

Quejas por precios

Mientras la comerciante Guillermina Orozco Arbizú, quien tiene 15 años de ejercer la actividad comercial en el mercado Periférico y se abastece con productos del mercado Oriental, comentó que a los “proveedores no les resulta, los que vienen son unas pequeñas camionetas ofreciendo perecederos pero más caro de lo que lo compramos en los otros mercados”.

Orozco agregó que “las ventas están bajas y lo que se invierte en acarreo para salir del mercado Oriental con los productos son C$80 córdobas y el taxi que me trae al mercado aparte, no nos resulta, los compradores después se quejan que aquí es caro”.

Mariana tercero, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado Periférico, aseguro que su negocio y otras distribuidoras de abarrotes son abastecidas por proveedores que llegan al área de descargue del mercado, pero que no es utilizada por todos los comerciantes.

El mercado Periférico cuenta también con una pequeña terminal de buses con destino a Tipitapa. Hay 48 unidades de buses que pertenecen a la cooperativa Pedro Aráuz, las cuales salen cada 6 minutos, realizan viajes ruteados y se diferencian con tres tipos de pasajes. En Managua C$2.50 córdobas, Tipitapa C$12 córdobas y de la Zona a Tipitapa C$ 8 córdobas.